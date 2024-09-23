492 مليار درهم إجمالي الطلب على 4 طروحات أولية في أسواق المال منذ بداية 2024

شهدت أسواق المال المحلية أربعة طروحات أولية لشركات جديدة منذ بداية العام الجاري 2024، استقطبت طلبات قياسية ناهزت نصف تريليون درهم، ما يعكس الثقة الكبيرة بالمنهج الاقتصادي القوي الذي تنتهجه دولة الإمارات في شركاتها ومؤسساتها الكبرى.

ونجحت الطروحات الجديدة في توفير فرص جاذبة وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، كما مهدت الطريق أمام الشركات لبدء رحلتها في الأسواق الإماراتية، التي تُعد واحدة من أهم أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات «وام»، فقد جمعت الطروحات الجديدة عائدات فاقت ثمانية مليارات درهم، وسط إقبال كبير وقياسي من قبل المستثمرين والصناديق السيادية، والمحافظ الاستثمارية العالمية، مع وصول إجمالي الطلب على هذه الطروحات إلى نحو 492 مليار درهم.

ولعبت الطروحات الجديدة دوراً كبيراً في زيادة عمق الأسواق المحلية، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، إضافة إلى استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، بما يرسخ مكانتها الرائدة واحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم، فيما يمضي العديد من الشركات المحلية في خططها للإدراج خلال الفترة المقبلة، إذ تستعد «دليفري هيرو» لإدراج منصة «طلبات» في سوق دبي المالي خلال الربع الرابع من العام الجاري.

وتتوالى الإدراجات في الأسواق المحلية، بعدما أظهرت مرونتها في مواجهة التقلبات العالمية، بعد النجاحات القياسية للطروحات الأولية في الأعوام الثلاثة الماضية، لشركات عملاقة مثل: «ديوا»، و«ألفا ظبي»، و«أدنوك للحفر»، و«ملتيبلاي»، و«أمريكانا»، و«موانئ أبوظبي»، و«تيكوم»، و«سالك»، و«بيانات»، و«إمباور».

وتم إدراج شركة «باركن» في سوق دبي المالي، كأول إدراج في السوق خلال العام الجاري، بما يتماشى مع مبادرات دبي الاستراتيجية لتطوير أسواق المال، وحظي الطرح باهتمام استثنائي من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية، ومن المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، إذ تخطى إجمالي طلبات الاكتتاب على أسهم «باركن» نحو 259 مليار درهم، مع تجاوز قيمة طلبات الاكتتاب لما يقارب 165 مرة.

وبلغ حجم الطرح نحو 749.7 مليون سهم عادي، ما يعادل 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة، ممثلاً أعلى مستوى من الاكتتاب على الإطلاق في سوق دبي.

كما شهد الاكتتاب العام لشركة «سبينس 1961 هولدينغ»، إقبالاً واسعاً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، من المؤسسات والمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، إذ بلغ إجمالي الطلب نحو 71 مليار درهم، فيما تخطى إجمالي طلبات الاكتتاب نسبة 64 مرة لجميع شرائح المستثمرين مجتمعة (باستثناء المستثمر الأساسي)، وهو أعلى مستوى من الطلب وأعلى نسبة تغطية ضمن الاكتتابات العامة الأولية غير الحكومية في سوق دبي المالي خلال السنوات الأخيرة.

بدورها، نجحت «شركة ألف للتعليم القابضة» في طرح وبدء تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال يونيو الماضي، كأول طرح عام أولي يشهده السوق خلال العام الجاري، بعد أن جمعت عائدات بنحو 1.89 مليار درهم، فيما شهد الطرح مستوى طلب استثنائياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، ليفوق إجمالي الطلب على الاكتتاب العام عن 74 مليار درهم.

ولقي الطرح العام طلباً قوياً من المستثمرين، حيث تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بتغطية بلغت 39 مرة، حتى بعد زيادة نسبة الأسهم المخصصة لشريحة الأفراد من 8% إلى 10%.

بدورها، أتمت شركة «إن إم دي سي إينيرجي» طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي خلال سبتمبر الجاري، بعد تجاوز الطلب على الأسهم المتاحة بـ31.3 مرة، إذ شهد الطرح العام الأولي طلباً قوياً، وتلقى طلبات اكتتاب من المستثمرين فاقت المعروض بكثير، مع وصول إجمالي قيمة الطلبات المقدمة إلى 88 مليار درهم.

وتم طرح أسهم الشركة البالغ عددها 1.15 مليار سهم، أي ما يمثل 23% من القيمة الكلية لرأسمال الشركة بسعر2.8 درهم للسهم الواحد، فيما تم تخصيص نحو 0.17% للمستثمرين الأفراد و6% للمستثمرين من الشركات.