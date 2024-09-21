طرح «آيفون 16» في الإمارات لأصحاب الحجز المسبق

أطلقت شركة «أبل» هواتف «آيفون 16» الجديدة في الإمارات أمس، بأسعار تبدأ من 3399 درهماً، لتكون الإمارات من أوائل الدول التي تم طرح الأجهزة الجديدة فيها.

وللمرة الأولى لم تشهد عمليات الطرح في مراكز تجارية بالدولة، التي شملت «دبي مول» و«مول الإمارات» في دبي، إضافة إلى «ياس مول» و«الغاليريا مول» في أبوظبي، طوابير طويلة ممتدة يشارك فيها أعداد كبيرة، كما كان معتاداً طوال السنوات الماضية، حيث اتخذت «أبل» إجراءات لمنع الازدحام، عبر تسليم الهواتف الجديدة لأصحاب الحجز المسبق فقط.

وقال أحد أصحاب الحجز المسبق لـ«الإمارات اليوم»، وهو من أوائل الذين تسلموا الجهاز الجديد في «دبي مول»، إنه كان ينتظر من الساعة السابعة مساء أول من أمس، أمام متجر «أبل» في «دبي مول» لتسلّم الجهاز، فيما قال آخرون من جنسيات دول آسيوية وأوروبية إنهم ينتظرون تسلم الجهاز منذ الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

وفي الوقت نفسه طرح عدد من المتاجر في الدولة شراء الهواتف الجديدة بأقساط شهرية ميسرة من دون فوائد أو رسوم إضافية.

وتشمل هواتف «أبل» الجديدة، «آيفون 16» و«آيفون 16 بلس»، فضلاً عن «آيفون 16 برو»، و«آيفون 16 برو ماكس» الأعلى سعراً بعد أن بدأ استقبال الطلبات المسبقة للأجهزة من الأسبوع الماضي.

وتأتي أجهزة «آيفون 16 برو» و«آيفون 16 برو ماكس»، بشاشة أكبر مع زر تحكم في الكاميرا وغيرها من المزايا الاحترافية الخاصة بنظام التصوير، علاوة على التحسن الكبير في عمر البطارية.

وطرحت «أبل» أمس، تشكيلة «هواتف آيفون 16» في 60 دولة، من بينها الولايات المتحدة والصين واليابان وأوروبا والهند وأستراليا وكوريا الجنوبية، لكن الأجهزة الجديدة لم يأتِ مثبتاً عليها برنامج الذكاء الاصطناعي كما ذكرت الشركة سابقاً.