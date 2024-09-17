«الإمارات دبي الوطني» يطلق مبادرة للاستثمار في الأسهم دون رسوم

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، مبادرة جديدة، تمكّن العملاء من الاستثمار في أسواق الأسهم في دولة الإمارات دون دفع أي رسوم للمعاملة، بهدف تشجيع نمو الأسهم المحلية، وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة.

وتتماشى مبادرة البنك مع رؤية الدولة «نحن الإمارات 2031» التي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات شريكاً عالمياً، ومركزاً اقتصادياً جاذباً ومؤثراً.

وأفاد البنك، في بيان أمس، بأنه يمكن للعملاء، استكشاف وتداول الأسهم المحلية مجاناً، باستخدام تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك «ENBD X»، حيث يتاح أكثر من 150 سهماً إقليمياً للتداول على المنصة.

وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، مروان هادي، إن «البنك يواصل تمويل الاقتصاد الحقيقي لدولة الإمارات، إلى جانب الإسهام في التنمية والنمو الاقتصادي للمنطقة على المدى الطويل».

وأضاف: «تتيح مبادرتنا الجديدة للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق الأسهم المحلية، فهي تسمح أيضاً باستكشاف الأسهم المحلية والاستثمار فيها دون أي رسوم، ما يوفر لهم فرصة تنويع محافظهم الاستثمارية».

يشار إلى أن منصة الثروة الرقمية لدى بنك الإمارات دبي الوطني، تتيح للعملاء، إمكانية تداول الأوراق المالية في البورصات العالمية والمحلية.

وكان البنك، أعلن في وقت سابق من العام الجاري، إطلاق خدمة الاستثمار في «السندات الجزئية» عبر المنصة، ما يمثّل تطوراً محورياً في مسيرته نحو تعزيز الوصول إلى الأسواق المالية.