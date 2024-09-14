«الاتحاد للطيران» تزيد رحلاتها إلى المدن الأوروبية

كشفت شركة الاتحاد للطيران، أمس، عن جدول رحلاتها لصيف 2025، مع انطلاق رحلات مزدوجة لعدد من الوجهات الأوروبية الكبرى.

وذكرت الناقلة، في بيان، أن الجدول المحسّن يقدم المزيد من خيارات السفر مع زيادة الرحلات، وتوفير توقيتات مناسبة للمغادرة إلى العديد من الوجهات الأوروبية.

وتعزز «الاتحاد للطيران»، بشكل كبير من خدماتها إلى وجهات أوروبية شهيرة، وتوفر رحلات مزدوجة طوال العام بين أبوظبي وعدد من المدن الكبرى مثل باريس، ميلان، روما، مانشستر، فرانكفورت، ميونيخ، زيوريخ، برشلونة، مدريد، إضافة إلى اعتزامها رفع عدد الرحلات الموسمية إلى مالقة لتصل إلى خمس رحلات أسبوعية.

وتتوافر أيضاً، وفق الجدول، العديد من الوجهات الرئيسة عبر شبكة الناقلة المتنامية، والتي تشمل رحلات يومية إلى بالي في فصل الصيف، وزيادة عدد الرحلات إلى سيدني إلى 10 رحلات أسبوعياً.