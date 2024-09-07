تعاونية الاتحاد تخفض أسعار 600 سلعة حتى نهاية سبتمبر

أعلن الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في تعاونية الاتحاد، الدكتور سهيل البستكي، أمس، تخصيص التعاونية ثماني حملات ترويجية لشهر سبتمبر الجاري، بنسبة خصومات تصل إلى 70%، إضافة إلى استمرار حملات الأسعار المخفضة والثابتة التي تشمل العديد من المنتجات المختارة سواء الغذائية وغير الغذائية.

وقال إن «التعاونية» بدأت أولى حملاتها الترويجية الخاصة بسبتمبر منذ اليوم الأول من الشهر، إذ تشمل الحملات تخفيض أسعار 600 سلعة من مختلف السلع والمنتجات الأكثر استهلاكاً، وذلك ضمن أهداف «التعاونية» الاستراتيجية وحرصها الدائم على إطلاق مبادرات مجتمعية تهدف لإسعاد المتسوقين وتلبي متطلباتهم وتوفر لهم منتجات بجودة عالية وبأسعار تنافسية.

وأكد البستكي في بيان، أن «التعاونية» تضع المتعامل والمستهلك على رأس أولوياتها وتسعى إلى تلبية احتياجاتهما ورغباتهما من خلال إطلاق حملات التخفيضات والخصومات على مدار العام، لافتاً إلى أن «التعاونية» تحرص على تقديم أسعار تنافسية لكل السلع الأساسية والأكثر استهلاكاً بأسعار مخفضة.

وبيّن أن الحملات تشمل أصنافاً مختارة من الخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان واللحوم والحلويات والبهارات والأرز والزيت وغيرها، مشيراً إلى أن خيارات الطلب للعروض متاحة عبر المتجر الإلكتروني لـ«التعاونية».