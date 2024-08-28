دبي الرابعة عالمياً في الطلب على بيوت العطلات

أفادت شركة «سكيفت» للأبحاث بأن مستويات الطلب على بيوت العطلات والإيجارات قصيرة الأجل في دبي، سجلت نمواً بنسبة 61% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2022، في ظل الأداء القوي الذي يواصل قطاع السياحة تحقيقه.

وذكرت الشركة في تقريرها السنوي عن أداء الوجهات السياحية حول العالم، أن دبي حلت ضمن قائمة أبرز خمس وجهات عالمياً من حيث معدلات الطلب على الإقامات السياحية للإيجارات قصيرة الأجل، إذ جاءت في المركز الرابع.

ووفقاً لـ«سكيفت»، حلت مدينة مراكش المغربية في المركز الأول كأبرز الوجهات طلباً على الإيجارات قصيرة الأجل وبيوت العطلات بنسبة نمو 84% خلال العام الماضي، تلتها مدينة تورنتو الكندية في المركز الثاني بنسبة 78%، ثم العاصمة الماليزية كوالالمبور ثالثة بنمو نسبته 66%، فيما حلت إمارة دبي رابعة بنسبة نمو 61%، تليها مدينة باتومي الجورجية في المركز الخامس بنمو نسبته 46%.

وأوضحت الشركة في التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن بيوت العطلات والإيجارات قصيرة الأجل سجلت في المتوسط نمواً في الطلب بنسبة 20% خلال العام الماضي على الصعيد العالمي، مشيرة إلى أن المزيد من المسافرين يفضلون الإقامة في شقق سكنية بالمدن الكبرى، وهو خيار يناسب الشريحة التي تبحث عن إقامات طويلة، أو المسافرين ذوي الميزانية المحدودة، فضلاً عن الراغبين في مساحات أكبر، خصوصاً للعائلات أو المجموعات.

وتطرق التقرير إلى حركة السياحة والسفر في دبي، لافتاً إلى أن مطار دبي الدولي قفز من المركز الخامس إلى المركز الثاني ضمن قائمة أكثر مطارات العالم ازدحاماً لعام 2023، لينجح للمرة الأولى في الوصول إلى المركز الثاني عالمياً بإجمالي أعداد المسافرين المحليين والدوليين، فيما حافظ على مركزه في صدارة مطارات العالم ازدحاماً بالنسبة لعدد المسافرين الدوليين للعام الـ10 على التوالي، مؤكداً أن دبي لاتزال تقود حركة السفر الدولي في العالم.

وبحسب دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، شهدت بيوت العطلات في دبي نمواً قوياً خلال الفترة الماضية، حيث وصل مجموع الوحدات المسجلة لديها إلى 21 ألفاً و132 وحدة، وفرت 32 ألفاً و794 غرفة في نهاية مارس من العام الماضي، بنمو نسبته 45.5% من حيث عدد الوحدات، و40.7% من حيث عدد الغرف.

• 21.13 ألف بيت عطلات في دبي بنمو 45.5% نهاية مارس 2023.