«غرفة أبوظبي»: 23.8% زيادة في شهادات المنشأ خلال 5 أشهر

أظهرت دراسة بحثية حديثة أعدتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بعنوان «توسيع فرص التصدير - تسريع وتيرة نمو الصادرات الإماراتية إلى العالم»، عن ارتفاع عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة على أساس سنوي بنسبة 23.8%، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة مع العام الماضي، ما يشير إلى النمو المتزايد في صادرات أبوظبي إلى الخارج، ويعكس الجهود المحلية لزيادة الفرص التجارية، ويعزز البصمة التجارية العالمية للإمارة. ولفتت الدراسة إلى أن من أفضل 10 أسواق إقليمية وعالمية استهدفتها صادرات أعضاء «غرفة أبوظبي»: السعودية، الكويت، عمان، قطر، أميركا، مصر، البحرين، الأردن، العراق، الهند.

كما أشارت إلى أن جهود الغرفة أسهمت في زيادة النشاط التجاري المحلي مقارنة بالعام الماضي، وهو ما تزامن مع نمو لافت في عدد الشركات الصناعية الجديدة المسجلة بالغرفة، حيث شهد قطاع النقل والتخزين أعلى معدل نمو، مسجلاً زيادة ملحوظة على أساس سنوي بنسبة 78% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وبيّنت الدراسة، أن إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع الدول التي وقّعت معها اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة (CEPA) والدول التي اقتربت المفاوضات معها من الانتهاء، ارتفع إلى أكثر من 390.5 مليار درهم بحلول نهاية العام الماضي.

وأكدت الدراسة أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، أسهمت إلى حد كبير في دفع النمو الاقتصادي للدولة، وتعزيز وصول التجار الإماراتيين إلى أسواق خارجية جديدة.