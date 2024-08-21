مستهلكون يطالبون بتخفيضات على سلع غذائية ترتبط بالمدارس

طالب مستهلكون منافذ البيع بطرح تخفيضات على سلع تستخدم بشكل يومي خلال العام الدراسي من جانب الطلاب، لاسيما السلع الغذائية، تزامناً مع قرب العودة إلى المدارس، أسوة بطرح منافذ البيع تخفيضات على المستلزمات المدرسية.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم»، أهمية طرح تخفيضات على سلع يكثر استخدامها، في مقدمتها الألبان، والحليب، والخبز، والأجبان، والخضراوات والفواكه، والمياه، والعصائر، فضلاً عن سلع غير غذائية مثل أكياس الساندويتش، والمناديل الورقية، وورق الألمنيوم، والمطهرات.

بدورهما، كشف مسؤولان في قطاع التجزئة لـ«الإمارات اليوم» عن تخفيضات على سلع يكثر شراؤها خلال فترة الموسم الدراسي، وذلك اعتباراً من يوم غدٍ الخميس، بحسب الاتفاق مع موردين لهذه السلع.

وتفصيلاً، طالبت المستهلكة آمنة سعيد، منافذ البيع، بطرح تخفيضات على السلع الغذائية التي تستخدم يومياً من جانب طلاب المدارس، في مقدمتها الألبان والحليب، والخضراوات والفواكه، إضافة إلى سلع أخرى مثل أكياس الساندويتش، والمناديل الورقية، وذلك أسوة بالتخفيضات على المستلزمات المدرسية مثل الحقائب والقرطاسية والأحذية والحقائب التي تطرحها منافذ البيع.

وأكدت أن هذه التخفيضات تخفض الأعباء عن كاهل الأسر، خصوصاً كبيرة العدد التي تستهلك كميات كبيرة من السلع خلال الموسم الدراسي، مشيرة إلى أن الفترة الراهنة، تشهد ارتفاعاً كبيراً في النفقات لشراء سلع مرتبطة بموسم العودة إلى المدارس.

من جانبه، اتفق المستهلك محمد العامري، على أهمية طرح تخفيضات على السلع، خصوصاً الغذائية مثل الخبز، والأجبان، والمياه، والعصائر، وحليب النكهات، إضافة إلى ورق الألمنيوم والمطهرات، مشدداً كذلك على أهمية طرح سلع لأكثر من علامة تجارية في التخفيضات.

وأشار إلى حجم النفقات المالية التي تنتظر الأسر مع عودة الطلاب إلى المدارس، لشراء المستلزمات المدرسية من حقائب وقرطاسية، فضلاً عن المصروفات المدرسية اليومية، وكلفة النقل المدرسي.

أما المستهلك إبراهيم مسعود، فأضاف لـ«الإمارات اليوم» مجموعة من السلع التي يجب أن تشمل في التخفيضات حالياً، ويكثر استخدامها بين الطلبة، ومنها الأجبان القابلة للدهن، وبعض أنواع البسكويت والمقرمشات، والأغذية الصحية منخفضة الدهون والسعرات الحرارية والسكر، مبيناً أنه يندر وجود خصومات على الأطعمة الصحية طوال العام بصفة عامة.

إلى ذلك، كشف مسؤول في منفذ بيع، محمد الأسعد، أن منافذ بيع ستطرح اعتباراً من يوم غدٍ الخميس، تخفيضات على بعض السلع التي يكثر شراؤها خلال فترة الموسم الدراسي، وذلك بحسب الاتفاق مع موردين لهذه السلع، تزامناً مع بدء العودة إلى المدارس.

وشدد الأسعد على أهمية مقارنة المستهلكين بين أسعار السلع قبل الشراء، لافتاً إلى أن «العودة إلى المدارس» من أهم المواسم الشرائية خلال العام، والتي تستعد لها منافذ البيع منذ فترة طويلة، نظراً للمنافسة الكبيرة فيما بينها لزيادة المبيعات.

في السياق نفسه، قال المسؤول في منفذ بيع آخر، مسعود آنال: «ستطرح منافذ بيع اعتباراً من يوم غدٍ الخميس، أو بداية الأسبوع المقبل على الأكثر، تخفيضات على بعض السلع التي يكثر استخدامها خلال فترة الموسم الدراسي»، داعياً منافذ البيع الأخرى للانضمام إلى هذه التخفيضات لتوسيع الخيارات أمام المستهلكين.

وتوقع آنال أن تشهد الفترة المقبلة تنوعاً في العروض، لتشمل أصنافاً متنوعة من السلع الغذائية وغير الغذائية المرتبطة بموسم العودة إلى المدارس، مستبعداً أن تشهد الأطعمة الصحية منخفضة الدهون والسعرات الحرارية تخفيضات واسعة النطاق.

وأوضح أن هذه الأطعمة تشهد تخفيضات محدودة عموماً، في ضوء ارتفاع كلفة إنتاجها، وكونها موجهة إلى فئات محددة، وبالتالي يكون جمهورها المستهدف أقل، مبيناً أن طرح تخفيضات على السلع في العموم يرتبط بموافقة الموردين على الخصومات قبل طرحها.