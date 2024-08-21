«فلاي دبي»: تحديث 29 طائرة مع نهاية 2024

أكدت شركة «فلاي دبي» مواصلة تعزيز تجربة المتعاملين معها، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا عبر عمليات وأقسام الشركة، كاشفة أنه سيتم مع نهاية العام الجاري إنهاء عمليات تحديث وترقية جميع طائرات الجيل الجديد من أسطول «بوينغ 800-737» وعددها 29 طائرة.

وقال نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في شركة «فلاي دبي»، جيهون أفندي، إن «الطلب على السفر من دبي وإليها وعبرها لايزال يشهد مستويات قوية، ما يعزز من الأداء التشغيلي للناقلة خلال العام الجاري».

وأضاف أفندي لوسائل الإعلام المحلية بالتزامن مع تدشين «فلاي دبي» رحلاتها المنتظمة إلى مدينة بازل السويسرية، لتصبح أول شركة طيران وطنية من الدولة تشغل رحلات مباشرة من دبي وإليها، إن «الناقلة ستواصل التزامها فتح وجهات غير مخدومة برحلات طيران مباشرة من دبي، وتعزيز تدفقات حركة التجارة والسياحة».

وتابع: «وسعت (فلاي دبي) من مقرها في دبي، شبكتها لتصل اليوم إلى أكثر من 125 وجهة في 58 دولة يخدمها أسطول حديث مكوّن من 88 طائرة (بوينغ 737)».

وأشار أفندي إلى أهمية السوق الأوروبية بالنسبة للناقلة، إذ أصبحت ثاني أكبر سوق لها بعد «الخليجية»، مؤكداً استعداد «فلاي دبي» لتوسيع شبكتها في القارة الأوروبية مع انطلاق عملياتها إلى مزيد من الوجهات خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى نمو شبكة الناقلة في أوروبا إلى 29 وجهة، مع انطلاق رحلاتها من دبي إلى بازل، وقال: «معظم رحلات (فلاي دبي) إلى السوق الأوروبية تنطلق من المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي، في وقت لجأت فيه الناقلة خلال الأشهر الأخيرة إلى زيادة حجم السعة إلى وجهات أوروبية، بما في ذلك سوقا بولندا وإيطاليا»، لافتاً إلى أن معدل إشغال رحلات الناقلة إلى الوجهات الأوروبية يتخطى حاجز 80%.

وأوضح أفندي أن «(فلاي دبي) تواصل استكشاف فرص الأعمال في مختلف الأسواق الدولية، وإتاحة مزيد من خيارات السفر أمام متعامليها من دبي وإليها وعبرها»، مشيراً إلى جاذبية دبي التي توفر للزوار مزيجاً مثالياً من فرص الترفيه والأعمال، مع منتجعات فاخرة وأماكن تسوق وترفيه ذات مستوى عالمي.

وذكر أفندي أن «فلاي دبي» تواصل تعزيز تجربة متعامليها، وتوفير المنتج المناسب في الوقت المناسب، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا عبر مختلف عمليات وأقسام الشركة، إضافة إلى عمليات تحديث أسطولها من طائرات «بوينغ 737» من الجيل الجديد.

وقال: «سيتم في نهاية العام الجاري 2024 إنهاء عمليات تحديث وترقية جميع الطائرات في أسطول الطائرات من الجيل الجديد طراز (بوينغ 800-737) وعددها 29 طائرة».

وأشار أفندي إلى الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الناقلة مع «طيران الإمارات»، إذ توفر هذه الشراكة لمتعاملي «فلاي دبي» رحلات ربط سهلة مع وجهات «طيران الإمارات» في جميع أنحاء العالم، في حين يتاح لمتعاملي «طيران الإمارات» الوصول إلى شبكة «فلاي دبي» الإقليمية والوجهات التي لم تكن تتمتع بخدمات ربط من قبل، ما يوفر لمسافريها مزيداً من الخيارات للوصول إلى مراكز الأعمال الرئيسة، ووجهات عطلات جذابة.

وكشف أن «الشراكة الاستراتيجية بين (طيران الإمارات) و(فلاي دبي) مكنت أكثر من 3.7 ملايين مسافر في عام 2023، من متابعة رحلاتهم بمرونة وسلاسة عبر الشبكة المشتركة التي تضم أكثر من 220 وجهة حول العالم».

وقال إن «(فلاي دبي) وقعت اتفاقيتين جديدتين للمشاركة بالرمز مع كل من (طيران كندا) و(يونايتد إيرلاينز) خلال عام 2023، في وقت تواصل فيه تعزيز فرص الأعمال من خلال اتفاقيات مع مختلف شركات الطيران، مع توقيع اتفاقيات (إنترلاين)، وهي في مباحثات مستمرة لتوقيع اتفاقيات أخرى خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك داخل السوق الأوروبية».

وقال أفندي إن التأخير المستمر من شركة «بوينغ» في جداول تسليم الطائرات، وعدم قدرتها على الالتزام بتسليم مزيد من الطائرات للناقلة للفترة المتبقية من العام الجاري، ترك تأثيرات كبيرة في خطط النمو لدى الناقلة، مشيراً إلى أن التحديات المستمرة في جداول تسليم الطائرات أدت إلى تسلم «فلاي دبي» عدد طائرات أقل من المتوقع في السنوات الثلاث الماضية.

وأوضح أنه بناء على التحديث الأخير، فإن «بوينغ» لن تسلم «فلاي دبي» 14 طائرة مجدول تسليمها خلال العام الجاري وحتى مارس العام المقبل على أقل تقدير، ما دفع بالناقلة إلى تعليق خططها لإطلاق ثلاث وجهات جديدة في أوروبا، وخفض محدود للسعة المقعدية إلى وجهات أخرى، ما ترك تأثيراً كبيراً في خطط النمو واستراتيجيتها للفترة المقبلة.

مطار يخدم 3 أسواق

قال نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في شركة «فلاي دبي»، جيهون أفندي: «تشكل وجهة بازل إضافة مهمة للناقلة ضمن شبكتها في أوروبا، إذ يخدم مطار بازل مولوز فرايبورغ الدولي سويسرا وفرنسا وألمانيا، ما يجعله مركزاً مهماً للسفر والتجارة والسياحة في المنطقة، كونه يجاور حدود ثلاث دول»، لافتاً إلى أن الناقلة تشغل أربع رحلات أسبوعية مع بدء تشغيل الوجهة، وترى مؤشرات مشجعة لخدمة هذه الوجهة برحلة يومية اعتباراً من صيف العام المقبل. وأوضح أن الرحلات التي تشغلها الناقلة ستكون ضمن الرمز المشترك مع «طيران الإمارات».