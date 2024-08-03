603 ملايين درهم صافي أرباح «تيكوم» بنمو 24% بالنصف الأول

أعلنت مجموعة تيكوم، أمس، عن نتائجها المالية للربع الثاني، والنصف الأول من عام 2024، حيث ارتفع صافي أرباح المجموعة في النصف الأول من العام بنسبة 24% إلى 603 ملايين درهم، مع نمو الإيرادات بنسبة 9% على أساس سنوي إلى 1.1 مليار درهم.

ويأتي هذا الأداء في أعقاب النتائج القوية التي حققتها مجموعة تيكوم في الربع الأول من العام الجاري، ويؤكد على الدور البارز الذي تضطلع به المجموعة لتعزيز اقتصاد دبي القائم على المعرفة، وذلك من خلال استقطاب كبريات الشركات العالمية والإقليمية ضمن ستة قطاعات حيوية رئيسة عبر 10 مجمعات أعمال متخصصة.

وارتفعت معدلات الإشغال ضمن أصول المجموعة التجارية والصناعية لتتجاوز 92% في النصف الأول من عام 2024، مسجلة نمواً بنسبة 5% على أساس سنوي، بما يعكس استراتيجية المجموعة الناجحة لتحقيق النمو المستدام ومواصلة الأداء القوي.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم، مالك آل مالك: «تسهم بيئة العمل الداعمة للشركات في دولة الإمارات ودبي في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وبفضل الركائز الاقتصادية القوية التي نجحت دبي في ترسيخها على مرّ السنين، تواصل مجموعة تيكوم دورها البارز كمحرك استراتيجي لقطاع الأعمال في دبي. وتعكس النتائج المالية للمجموعة في النصف الأول من عام 2024 فاعلية وكفاءة استراتيجية عملنا مع الإدارة الحكيمة لرأس المال. وبعد نجاح المجموعة في تسجيلها نتائج مالية قوية في النصف الأول من العام الجاري، أقرّ مجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية بقيمة 400 مليون درهم على المساهمين، كما نؤكد حرصنا على تعزيز محفظة مجموعة تيكوم ومواصلة تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، عبدالله بالهول: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها على الساحة العالمية وجهة رائدة ومفضّلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحرص مجموعة تيكوم في الوقت نفسه على الإسهام في دفع عجلة تنمية الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة، عبر مواصلة تسهيل ممارسة الأعمال التجارية والإسهام في الارتقاء بقطاع العقارات التجارية في دبي، والذي مازال يتفوّق بأدائه على قطاع العقارات في كبرى مدن العالم».

وأضاف: «ينعكس التزامنا بتوفير أصول عالية الجودة وتقديم حلول وخدمات مبتكرة للمستثمرين وذوي المواهب على حدّ سواء من كل أنحاء العالم على أداء المجموعة خلال النصف الأول من العام الجاري، مع تسجيل معدلات إشغال عالية على مستوى محفظة أصولنا من الدرجة الأولى والتي تركز على ستة قطاعات حيوية. وتعد دبي محور جذب قوياً للاستثمارات والمشاريع والمواهب والعقول، ونحن حريصون على الاستفادة من الزخم المتواصل والثقة الكبيرة بمنظومة الأعمال الحيوية من أجل مواصلة تحقيق أفضل قيمة للمساهمين على المدى البعيد».