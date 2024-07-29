«الصيف» و«الإجازات» يحفزان منافذ البيع على التوسّع في التخفيضات

طرحت منافذ بيع كبرى خلال الفترة الأخيرة تخفيضات موسعة وبنسب كبيرة على عدد كبير من السلع الغذائية تضمنت الخضراوات والفواكه، والمعلبات، والدواجن، والبيض، والبقوليات، فضلاً عن مستلزمات منزلية، في وقت شملت فيه تلك التخفيضات سلعاً لعلامات تجارية معروفة وتتمتع بأفضلية لدى المتسوّقين.

ولاقت تلك التخفيضات قبولاً وترحيباً من قبل المستهلكين، الذين طالبوا عبر «الإمارات اليوم» باستمرارها وشمولها سلعاً ومنتجات متنوّعة بما يناسب أذواق وميزانيات فئات المستهلكين المختلفة، لافتين إلى تخفيضات سابقة كان يتركز معظمها على عدد قليل من السلع، ومن علامات تجارية لا تلقى بالضرورة قبولاً كبيراً، باستثناء تلك التي طرحت في بعض المواسم مثل شهر رمضان.

بدورهما، نصح مسؤولان في منفذي بيع، المستهلكين، بعدم الاندفاع في الشراء، وضرورة وجود حاجة حقيقية لشراء السلعة، لا لمجرد وجود تخفيضات كبرى عليها، فضلاً عن التحقق من تواريخ الصلاحية على المنتجات، نظراً لكون جزء من تلك التخفيضات يرجع إلى قرب انتهاء الصلاحية.

وأكدا أن موسم السفر والإجازات والصيف، وحاجة منافذ البيع إلى زيادة الحصة السوقية لها من العوامل التي تقف كذلك خلف هذه التخفيضات.

وقالت المستهلكة إحسان عبدالله: «تشهد منافذ بيع كبرى لها فروع في عدد من إمارات الدولة خلال الفترة الأخيرة، تخفيضات بنسب كبيرة على عدد كبير من السلع الأساسية وغير الأساسية، فضلاً عن منتجات لعلامات تجارية معروفة تتمتع بأفضلية بين المتسوقين».

وأضافت: «طرح منفذ بيع عرضاً على عبوة تتضمن دجاجتين بـ24 درهماً بدلاً من 34 درهماً، بخصم يبلغ 30% تقريباً، فيما طرح منفذ بيع آخر نوعاً من المطهرات المنزلية بـ15 درهماً بدلاً من 25 درهماً، سابقاً، بخصم نسبته 40%، كما طرح منفذ البيع نفسه خصماً بنسبة 47% على صنف من البقوليات لينخفض سعره من 18.75 درهماً إلى 10 دراهم».

وطالبت عبدالله باستمرار التخفيضات بنسب كبيرة، وشمولها سلعاً متنوّعة ترضي أذواق واحتياجات المستهلكين وتراعي ميزانياتهم المختلفة، لافتة إلى أن «التخفيضات في عدد من منافذ البيع كانت تتركز على عدد قليل من السلع، ومن علامات تجارية لا تلقى بالضرورة قبولاً كبيراً، باستثناء المطروحة في بعض المواسم مثل شهر رمضان المبارك».

من جانبه، قال المستهلك رضا عبدالقادر: «وصلت تخفيضات بعض منافذ البيع على السلع خلال الفترة الأخيرة إلى 77%، مع ملاحظة أنها شملت سلعاً ومنتجات لعلامات تجارية مشهورة».

وتابع: «طرح منفذ بيع خصماً على عبوة بيض بنسبة 39%، إذ انخفض سعرها من 19.25 درهماً إلى 11.75 درهماً، كما قدّم خصماً على علامة تجارية معروفة من المنظفات المنزلية، لينخفض سعر العبوة من 29.20 درهماً إلى 15 درهماً، بنسبة انخفاض تبلغ 48.6%، فضلاً عن طرح خفض على صنف من البقوليات بنسبة 77%، إذ انخفض سعره من 22 درهماً إلى خمسة دراهم».

واقترح عبدالقادر استمرار هذا النوع من التخفيضات وشموله سلعاً متنوعة، تناسب مختلف المستهلكين وميزانيتهم.

في السياق نفسه، أكد المستهلك ناجي سعيد، أن التخفيضات الحالية تجري على كثير من السلع في وقت واحد، وبنسب تصل إلى 55%، متفقاً على أنها شملت علامات تجارية معروفة لدى المستهلكين.

وقال إن منفذ بيع طرح تخفيضاً على ثلاث عبوات من الزيت بنسبة 55%، حيث انخفض السعر إلى 27.50 درهماً بدلاً من 61 درهماً سابقاً، كما طرح منفذ البيع نفسه عرضاً على نوع آخر من الزيوت يتضمن عبوتين بسعر 34.9 درهماً بدلاً من 50.8 درهماً بنسبة انخفاض تبلغ 31%، فضلاً عن تخفيضات على تشكيلة واسعة من الخضراوات والفواكه بنسب تجاوز 25%، وخصم على نوع من مساحيق الغسيل الشهيرة بنسبة 37.5%، إذ انخفض سعره من 32 درهماً إلى 20 درهماً. واتفق سعيد على أهمية استمرار التخفيضات بنسب كبيرة، وشمولها سلعاً متنوعة، وأكثر من علامة تجارية للسلعة نفسها.

إلى ذلك، أشار المسؤول في منفذ بيع، عثمان إسماعيل لـ«الإمارات اليوم» إلى عوامل عدة شجعت منافذ البيع على هذه التخفيضات الموسعة، قائلاً: «يعتبر موسم الإجازات والسفر، والمنافسة بين منافذ البيع لزيادة حصصها من المبيعات خلال فترة الصيف، من العوامل الرئيسة وراء هذه التخفيضات».

وطالب إسماعيل، المستهلكين بعدم الاندفاع في الشراء، وضرورة وجود حاجة حقيقية لشراء السلعة، لا لمجرد وجود تخفيضات كبرى عليها.

من جانبه، قال المسؤول في منفذ بيع آخر، أبوبكر حفيظ: «تشهد فترة الصيف عادة عروضاً قوية لزيادة المبيعات، في ظل موسم السفر لدى المقيمين والمواطنين»، لافتاً إلى أن بعض العروض يتضمن أكثر من عبوة أو سلعة، لزيادة المبيعات.

ونصح المستهلكين بالتحقق من فترات صلاحية المنتجات قبل الشراء، لا سيما أن الخصومات الكبيرة في عدد من السلع، قد ترجع إلى قرب انتهاء الصلاحية، ما يتطلب عدم شراء كميات كبيرة منها خلال التخفيضات.

. التخفيضات شملت سلعاً غذائية وخضراوات وفواكه، ومعلبات، ودواجن وبيضاً، ومستلزمات المنزل، فضلاً عن سلع لعلامات تجارية معروفة تتمتع بأفضلية لدى المتسوّقين.