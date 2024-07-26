9.9 مليارات درهم مبيعات عقارات دبي في أسبوع

سجّل قطاع العقارات في دبي مبيعات وصلت قيمتها إلى 9.9 مليارات درهم خلال أسبوع. وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى مؤشرات بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الأسبوع الجاري شهد تصرفات عقارية بلغ إجمالي قيمتها 17.44 مليار درهم، وذلك بانخفاض عن الأسبوع السابق عليه الذي بلغ فيه إجمالي قيمة التصرفات العقارية 19.43 مليار درهم.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي معاملات البيع خلال الأسبوع الماضي بلغ 3603 معاملات، شملت بيع 2988 وحدة سكنية، و280 مبنى، و335 أرضاً.

وأوضحت أن إجمالي قيمة الرهن العقاري بلغ خلال الأسبوع الماضي 3.28 مليارات درهم، وذلك بالمقارنة بقيمة بلغت 3.70 مليارات درهم في الأسبوع السابق عليه، فيما بلغ إجمالي معاملات الرهن 821 معاملة، شملت رهن 484 وحدات سكنية، و138 مبنى، و230 أراض. وأشارت البيانات إلى أن إجمالي قيمة الهبات العقارية خلال الأسبوع الماضي بلغ 4.26 مليارات درهم، مقابل 1.07 مليار درهم خلال الأسبوع السابق عليه، فيما بلغ إجمالي معاملات الهبات 227 معاملة خلال الأسبوع الماضي.