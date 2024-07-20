«دي بي ورلد» و«إيفياب التركية» تؤسسان مركزاً لوجستياً جديداً

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، أنها أكملت ومجموعة «إيفياب» التركية، عملية اندماج استراتيجي، بعد الحصول على الموافقة التنظيمية من هيئة المنافسة التركية. ووفق بيان صحافي صادر أمس، جمعت عملية الاندماج الاستراتيجي نقاط القوة في ميناءين رئيسين، على بحر مرمرة لإنشاء مركز لوجستي عالمي جديد، للارتقاء بالدور المحوري لتركيا في التجارة العالمية.

وبموجب اتفاق «دي بي ورلد إيفياب»، تستحوذ مجموعة موانئ دبي العالمية على حصة قدرها 58% في «إيفيابورت»، في حين تحصل مجموعة «إيفياب» على حصة 42% في «دي بي ورلد ياريمجا»، وسيصبح الاسمان الجديدان لهاتين البوابتين البحريتين الرئيستين «دي بي ورلد إيفياب ياريمجا» و«دي بي ورلد إيفياب كورفيز».

وتسهم «دي بي ورلد إيفياب» في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية المتطورة في المنطقة، وتعزيز حجم الصادرات والواردات في تركيا، وفتح المجال أمام نمو قطاعات جديدة، وتعزيز مكانة البلاد المتنامية كمركز رئيس في سلاسل التوريد الدولية.

وسينتج عن عملية الدمج مساحة لرسو السفن تبلغ 2088 متراً، وتسمح بوجود أكثر من سفينة حاويات من الحجم الكبير جداً في كلا المحطتين في وقت واحد.

وتتجاوز القدرة الإجمالية السنوية لمناولة الحاويات مليوني حاوية نمطية، كما تتوسّع العمليات المتكاملة لتشمل خدمات المشاريع والبضائع الثقيلة.

وستتمتع «دي بي ورلد إيفياب»، بإمكانية الوصول إلى خطوط الطرق والسكك الحديدية المتقدمة، وتقديم أوقات تسليم سريعة للمتعاملين، مدعومة بفريق يضم أكثر من 900 خبير لوجستي مخصص لتحسين كفاءة رحلات الشحن.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم: «تتمثل رؤية مجموعة موانئ دبي العالمية، في قيادة التجارة العالمية نحو مستقبل أقوى وأكثر كفاءة واستدامة، وتعمل شراكتنا الاستراتيجية مع (إيفيابورت) على تطوير هذه الاستراتيجية في تركيا، التي تعتبر إحدى أهم أسواقنا، ونتطلع إلى مواصلة تطوير خدمات (دي بي ورلد إيفياب)».