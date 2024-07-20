14.66 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في أسبوع

سجّل قطاع العقارات في دبي مبيعات وصلت قيمتها إلى 14.66 مليار درهم خلال أسبوع، مسجلة نمواً بنسبة 40.5% مقارنة بمعاملات البيع خلال الأسبوع السابق عليه، إذ بلغ فيه إجمالي قيمة المبيعات 10.43 مليارات درهم.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى مؤشرات بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الأسبوع الماضي شهد تصرفات عقارية بلغ إجمالي قيمتها 19.43 مليار درهم، وذلك بارتفاع عن الأسبوع السابق عليه الذي بلغ فيه إجمالي قيمة التصرفات العقارية 13.21 مليار درهم.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي معاملات البيع خلال الأسبوع الماضي بلغ 4475 معاملة، شملت بيع 3614 وحدة سكنية، و389 مبنى، و472 أرضاً.

وأوضحت أن إجمالي قيمة الرهن العقاري بلغ خلال الأسبوع الماضي 3.70 مليارات درهم، وذلك بالمقارنة بقيمة بلغت 1.86 مليار درهم في الأسبوع السابق عليه، فيما بلغ إجمالي معاملات الرهن 767 معاملة، شملت رهن 503 وحدات سكنية، و98 مبنى، و206 أراضٍ. وأشارت البيانات إلى أن إجمالي قيمة الهبات العقارية خلال الأسبوع الماضي بلغ 1.07 مليار درهم، مقابل 592.20 مليون درهم خلال الأسبوع السابق عليه، فيما بلغ إجمالي معاملات الهبات 320 معاملة خلال الأسبوع الماضي. وأظهرت استمرار تصدر مجمع إعمار للجنوب، ومناطق أبراج بحيرات جميرا في استقطاب المستثمرين، إضافة إلى عدد من المناطق والمجمعات العقارية المختلفة في دبي.