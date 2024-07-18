عقارات دبي تسجل مبيعات بـ 66.48 مليار درهم خلال 45 يوماً

أظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن إجمالي عدد معاملات البيع في الفترة من بداية يونيو 2024 وحتى منتصف يوليو الجاري بلغ 20 ألفاً و660 معاملة، فيما وصل إجمالي قيمة المبيعات العقارية إلى 66.48 مليار درهم.

وقال عقاريون لـ«الإمارات اليوم» إن عقارات دبي تشهد معدلات طلب فائقة خلال موسم الصيف الجاري، متوقعين أن تستمر معدلات الإقبال بوتيرة متنامية حتى نهاية الصيف الجاري.

وقال رئيس مجلس إدارة «شركة الوليد العقارية»، محمد المطوع: «شهدت أسواق دبي معدلات طلب فائقة على العقارات خلال موسم الصيف الجاري، وهو ما يظهر بشكل واضح من خلال المؤشرات السوقية للمبيعات، وحدة التنافسية في الأسواق».

وأضاف: «يُعد موسم الصيف الجاري، الأكثر تنافسية ونشاطاً في الطلب على العقارات، فيما من المتوقع أن تستمر معدلات الإقبال بوتيرة متنامية حتى نهاية موسم الصيف الجاري».

من جهته، قال المدير العام في «شركة عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان: «تشهد مبيعات العقارات في دبي خلال موسم الصيف الجاري مؤشرات قياسية، بدعم من تنوّع المشروعات الجديدة المطروحة في الأسواق، وتنافسية عروض المطورين».

وأضاف: «استطاعت دبي أن تغيّر من الصورة النمطية السابقة في المنطقة لمعدلات الطلب والمبيعات العقارية خلال موسم الصيف، والذي كان يتسم عادة بهدوء الطلب مع تفضيل معظم المستثمرين السفر خلال تلك الفترة».

واتفق على أن «طرح مشروعات جديدة وزيادة التنوّع أسهما في استقطاب العديد من المستثمرين، سواء من خارج الدولة أو من المقيمين، خصوصاً في ظل ارتفاع قيمة الجدوى الاستثمارية بالقطاع العقاري».

وفي السياق نفسه، اعتبر المستشار العقاري في «شركة بيس هومز للتطوير والعقارات»، حسين الشيخ، أن «القطاع العقاري في دبي استطاع التغلب على ظروف الصيف المتعارف عليها بتسجيل مؤشرات نمو قياسية».

وأضاف: «المؤشرات الحالية لمبيعات العقارات تظهر أن قطاع العقارات سيستمر في تسجيل معدلات نمو فائقة في الطلب حتى نهاية موسم الصيف الجاري»، مرجعاً استمرار الطلب إلى المشروعات الجديدة المطروحة في الأسواق، والتنوّع في المشروعات وارتفاع ثقة المستثمرين بعائدات الاستثمار العقاري، لاسيما في ظل العروض التي يطرحها العديد من الشركات، بالتأجير الفوري للعقارات، وضمان عائدات التأجير.

3.56 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي خلال يوم

سجل إجمالي التصرفات العقارية في دبي أمس، 3.565 مليارات درهم، استحوذت معاملات البيع على الحصة الكبرى منها بإجمالي 2.81 مليار درهم توزعت على 698 معاملة. وكشف رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى مؤشرات بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن إجمالي قيمة الرهن العقاري في دبي بلغ 478.17 مليون درهم توزع على 152 معاملة، فيما سجلت تصرفات الهبات العقارية 276.83 مليون درهم عبر 31 معاملة.

ووفقاً للبيانات، فقد شمل إجمالي معاملات البيع: «عقارات على الخريطة» بقيمة 746.14 مليون درهم، و«عقارات منجزة» بقيمة 2.07 مليار درهم، كما شملت معاملات البيع 488 وحدة سكنية و85 مبنى، فيما بلغ إجمالي تصرفات مبيعات الأراضي 125 تصرفاً.

بدورها، شملت معاملات الرهن العقاري 118 وحدة سكنية و21 مبنى، إضافة إلى 33 تصرفاً للأراضي.