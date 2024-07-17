«تعاونية الاتحاد»: الانتعاش الاقتصادي في دبي يرفع الطلب في قطاع التجزئة

أكد الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، أن لدى «التعاونية» مجموعة خطط مستقبلية، تسعى من خلالها للتوسع في الأسواق المحلية بدبي، وزيادة عدد منتجاتها التي تحمل علامة «الاتحاد» والعلامات التجارية المحلية والعالمية، وذلك لمواكبة نمو الطلب المتزايد على المنتجات، ورفع نسبة تنافسية «التعاونية» في قطاع تجارة التجزئة والأسواق المحلية.

وكشف أن «تعاونية الاتحاد» تحتضن أكثر 55 ألف منتج وعلامة تجارية محلية وعالمية، مؤكداً أن العدد حالياً بازدياد، لكون مؤشرات الطلب في قطاع التجزئة ترتفع بشكل إيجابي ومتسارع، نظراً لارتفاع الطلب الاستهلاكي المرتبط بنمو النشاط السياحي وعدد السكان، لاسيما في ظل الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده إمارة دبي.

وكشف البستكي عن عدد منتجات «الاتحاد» (التي تحمل العلامة التجارية الخاصة بالتعاونية)، والتي جاوزت حالياً 1500 منتج، مشيراً إلى أن «التعاونية» توسع حالياً نطاق خدماتها، وتزيد عدد المنتجات التي تحمل علامتها التجارية لتواكب التنافسية في قطاع تجارة التجزئة، وتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومواصفات عالمية تلبي تطلعات المستهلكين والمتعاملين معها.

وأرجع زيادة منتجات «الاتحاد» إلى رغبة التعاونية في تقديم منتجات غذائية وغير غذائية متميزة للمستهلكين، إذ إن المنتج عالي الجودة، يشعر المستهلك بالثقة والرضا والراحة في استخدامه، ما يؤدي إلى تعزيز الولاء والتفاعل المستمر مع العلامة التجارية.

وتابع: «تهدف (تعاونية الاتحاد) من خلال عملياتها، إلى الاستثمار والبحث والتطوير في جميع خدماتها المقدمة للجمهور، ومتابعة أحدث التقنيات والابتكارات في صناعتها، وتحسين جودة المنتج، وتحقيق النجاح وزيادة تنافسيتها في أسواق الدولة، لاسيما قطاع تجارة التجزئة».