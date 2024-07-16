اتفاقية بين «دي بي ورلد» و«الدار» لتطوير مجمّع لوجستي في «الصناعات الوطنية»

أعلنت «مجموعة الدار العقارية»، توقيع اتفاقية استراتيجية مع مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، ستعمل بموجبها على تمويل وتطوير مشروع لبناء مجمّع للمرافق اللوجستية من الدرجة الأولى بمساحة 1.55 مليون قدم مربعة (144 ألف متر مربع)، ضمن «مجمّع الصناعات الوطنية» في جبل علي بدبي.

وبحسب بيان صدر أمس، فإن من المقرر أن تنطلق أعمال البناء في المجمّع خلال الربع الرابع من عام 2024، على أن يكون جاهزاً لاستقبال مستأجريه خلال الربع الأخير من عام 2025. وستتولى «الدار» تطوير المشروع بجميع مراحله، بدءاً من التصوّر الأساسي والتصميم وصولاً إلى التنفيذ وأعمال الإدارة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الدار العقارية»، طلال الذيابي: «ستسهم هذه الاتفاقية الاستراتيجية في تعزيز حضورنا في قطاع الأصول اللوجستية، كما ستدعم خططنا التوسعية في دبي عموماً».

وأضاف: «يتميز المشروع بموقعه الحيوي في مجمّع الصناعات الوطنية، ما يمنحنا ميزة استراتيجية في منطقة لوجستية مهمة تتميز بقربها من الميناء والطريق السريع الرئيس بين دبي وأبوظبي».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي المدير العام لـ«دي بي ورلد» في دول مجلس التعاون الخليجي، عبداللّه بن دميثان: «سيسهم تعاوننا مع (الدار) في تعزيز القدرات اللوجستية ضمن مجمّع الصناعات الوطنية، ما يرسخ مكانتنا كمركز توزيع حيوي لمجموعة من كبرى الشركات المصنعة والشركات العاملة في قطاع السلع والبضائع الاستهلاكية سريعة الحركة».