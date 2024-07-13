4 مليارات درهم فاتورة «الطعام» على رحلات «طيران الإمارات»

ارتفعت تكاليف وجبات الطعام والمشروبات التي قدمتها «طيران الإمارات» لمسافريها على الرحلات الجوية إلى نحو أربعة مليارات درهم و54 مليوناً خلال السنة المالية (2023-2024) المنتهية في مارس الماضي، مقارنة بنحو ثلاثة مليارات و10 ملايين درهم خلال السنة السابقة، بنسبة نمو بلغت نحو 35% وبمعدل يزيد على أكثر من مليار درهم خلال سنة مالية واحدة.

وبحسب بيانات التقرير السنوي للمجموعة، اطلعت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، استحوذت تكاليف الطعام والشراب على نحو 4% من إجمالي النفقات التشغيلية لدى الناقلة خلال السنة المالية، بينما يُشكل الوقود الجزء الأكبر منها. وتعود الزيادة الكبيرة في تكاليف المأكولات والمشروبات إلى ارتفاع أعداد مسافري الشركة، بنسبة نمو بلغت 19% في السنة المالية (2023-2024).

وأشار التقرير السنوي للناقلة إلى أن «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة دولية في العالم تقدّم أكثر من 77 مليون وجبة سنوياً للمسافرين على رحلاتها، وتقدّم نحو 150 وجبة كل دقيقة، أي ما يزيد على 215 ألف وجبة يومياً.

وقال التقرير إن نحو 95 ألف مسافر على رحلات الناقلة استفادوا من مبادرة الطلب المسبق للوجبات التي وفرتها الشركة لمسافريها، خلال السنة المالية المذكورة.