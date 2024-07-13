13.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

حقق إجمالي التصرفات العقارية، خلال الأسبوع الماضي، نحو 13.21 مليار درهم، وبلغ إجمالي قيمة معاملات البيع 10.43 مليارات درهم، مسجلاً نمواً مقارنة بمعاملات البيع خلال الأسبوع السابق عليه، إذ بلغ فيه إجمالي قيمة المبيعات 9.48 مليارات درهم.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى مؤشرات بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الأسبوع الماضي شهد 2928 معاملة بيع.

وأوضحت البيانات أن إجمالي قيمة الرهن العقاري بلغ 1.86 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي معاملات الرهن 866 معاملة.

وأشارت إلى أن إجمالي قيمة تصرفات الهبات العقارية، خلال الأسبوع الماضي، بلغ 592.20 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي معاملات الهبات 188 معاملة.

وأظهرت البيانات أن عدداً من المناطق والمجمعات العقارية المختلفة في دبي، قد شهدت إقبالاً في قطاع مبيعات العقارات خلال الأسبوع الماضي، من أبرزها مجمع إعمار للجنوب، ومناطق أبراج بحيرات جميرا.