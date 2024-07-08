تجار: «مفاجآت صيف دبي» تدعم مبيعات الذهب

سجل الذهب في نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعات بقيم راوحت بين 6.25 و7.5 دراهم للغرام من مختلف العيارات، وذلك مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق عليه، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة.

وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم» إن الارتفاعات السعرية حدّت بشكل نسبي من الطلب، لكن العروض المطروحة في الأسواق ضمن «مفاجآت صيف دبي 2024»، والتي شملت سحوبات على جوائز، وتخفيضات، أسهمت في دعم استمرارية الطلب على شراء المجوهرات والمشغولات الذهبية، خصوصاً من السياح الذين استحوذوا على الحصص الكبرى من الطلب.

وتتضمن فعاليات «مفاجآت صيف دبي 2024» التي أطلقتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عروضاً تشمل أسواق الذهب والمجوهرات، بتخفيضات تصل إلى 50% على الماس واللؤلؤ، إضافة إلى تخفيضات على رسوم تصنيع الحُلي الذهبية، وفرصة دخول السحب للفوز بقسائم بقيمة 100 ألف درهم للمتسوقين.

وقال مدير «شركة دهكان للذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، إن «عروض (مفاجآت صيف دبي 2024) دعمت استمرارية الطلب على المجوهرات والمشغولات الذهبية من قبل المستهلكين، على الرغم من الارتفاعات السعرية الأخيرة».

وأضاف: «كان للعروض تأثيرات إيجابية في تنشيط الإقبال، سواء على المتاجر الموجودة في مراكز التسوق التجارية أو الأسواق التقليدية في دبي، خصوصاً بالنسبة للسياح الذين استحوذوا على الحصص الكبرى من الطلب خلال الفترة الأخيرة».

من جانبه، قال مسؤول المبيعات في محل «ريج للمجوهرات»، مانجي باليكرا: «أسهمت عروض (مفاجآت صيف دبي) التي شملت سحوبات على جوائز، وتخفيضات سعرية متباينة، في التخفيف من تأثيرات الارتفاعات السعرية الأخيرة التي سجلها المعدن الأصفر، وعززت من استمرارية الطلب في الأسواق».

واتفق على أن «السياح وزوار دبي استحوذوا على الحصص الكبرى من المبيعات خلال الفترة الأخيرة، وخلال فعاليات (مفاجآت صيف دبي)».

واتفق مدير محل «ماشو للمجوهرات»، راج باهي، مع نظيريه في أن «عروض مفاجآت صيف دبي»، إضافة إلى موسم العطلات الصيفية، أسهما في التخفيف من حدة تأثيرات الارتفاعات السعرية على الطلب السوقي.

وقال: «أثرت الزيادات السعرية للذهب بشكل نسبي في الحد من الطلب بالنسبة للمقيمين، لكن مبيعات السياح شهدت استمرارية، في ظل العروض المطروحة في الأسواق، سواء بالنسبة للتخفيضات، أو لسحوبات الجوائز عند التسوق بمبالغ لا تقل عن 500 درهم».

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً في نهاية الأسبوع 289.25 درهماً بارتفاع قيمته 7.5 دراهم، مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 268 درهماً بزيادة قدرها 7.25 دراهم.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 259.25 درهماً بارتفاع بلغ 7.5 دراهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 222.25 درهماً بزيادة بلغت 6.25 دراهم.