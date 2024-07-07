«مفاجآت صيف دبي» تقدّم عروضاً ترويجية حصرية

أفادت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، والمسؤولة عن تطوير قطاعي التجزئة والمهرجانات، بأن «مفاجآت صيف دبي 2024» تقدم عروضاً ترويجية للجميع في مختلف أنحاء المدينة، وذلك مع عودة المفاجآت اليومية التي تستمر من الثاني من يوليو الجاري وحتى الرابع من أغسطس المقبل، حيث سيتمكن المتسوقون من شراء منتجات بأسعار مناسبة في مراكز التسوق والوجهات والمتاجر المشاركة على مدار 34 يوماً.

وأفادت بأنه سيتم الكشف عن العروض الترويجية الحصرية يومياً ضمن «مفاجآت صيف دبي»، التي تنظمها المؤسسة، حيث تقدم علامة تجارية واحدة في موقع واحد عرضاً ترويجياً لا يقبل المنافسة لمدة يوم واحد فقط، في ما سيتم الكشف عن تفاصيل كل مفاجأة قبل 24 ساعة من انطلاقها على موقع مفاجآت صيف دبي الإلكتروني.

وتُقام «مفاجآت صيف دبي 2024» بدعم من الرعاة الرئيسين وهم: الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، وماجد الفطيم (سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، ومول الإمارات)، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وسيتي ووك، وذا بيتش، وذا أوتلت فيليدج)، و«ميركاتو»، و«ميريكس للاستثمار»، ونخيل (ابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا فيو آت ذا بالم)، إضافة إلى مجموعة عبدالواحد الرستماني، و«طيران الإمارات»، و«إينوك»، و«&e»، و«طلبات».

يُذكر أنّ مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تسهم في تعزيز مكانة دبي وجهة سياحية عالمية تحتضن العديد من الفعاليات المميّزة والأنشطة الترفيهية العائلية، وتوفّر تجارب تسوّق رائعة على مدار العام.