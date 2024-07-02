إيرادات فنادق دبي تسجل 8.7 مليارات درهم في 5 أشهر

جاوزت العائدات التي سجلتها الغرف الفندقية في دبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 8.7 مليارات درهم، مقابل 7.93 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2023، بنسبة نمو جاوزت 10%، وذلك بحسب بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها.

وأظهرت البيانات أن متوسط العائد على الغرف الفندقية في دبي ارتفع خلال الفترة بين يناير ومايو 2024 إلى 478 درهماً مقارنة بـ448 درهماً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو 7%، مع ارتفاع الطلب السياحي على السوق الفندقية في الإمارة.

وأشارت البيانات كذلك إلى ارتفاع عدد الليالي الفندقية التي سجلها زوار دبي إلى 18.34 مليون ليلة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ17.71 مليون ليلة في الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 4%.

وواصلت دبي تسجيل معدلات قوية في مؤشرات عدة منها: إجمالي عدد الزوار، وعدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مقارنة بمستويات العام الماضي، وذلك في ظل ارتفاع معدل إشغال الغرف الفندقية في الإمارة إلى 81% في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، مقارنة بمتوسط إشغال بلغ 80% خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2023.