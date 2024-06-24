فنادق تتوقع ارتفاع «الإشغال» حتى 90% خلال الصيف

توقع مسؤولو فنادق ارتفاع مستوى الإشغال الفندقي خلال فترة الصيف حتى 90%، بعد أن نجحت دولة الإمارات في أن تكون وجهة سياحية عالمية طوال العام، وأن تبقى دبي دوماً الوجهة المفضلة للزوار بغرض العمل أو الترفيه.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن الأسواق المحلية تظل نشطة للغاية خلال أشهر الصيف، إذ تشهد الإمارات إقبالاً كبيراً على العروض المتعلقة بالإقامة في الوجهات السياحية المحلية.

وأوضحوا أنه لن يكون لسفر البعض إلى الخارج خلال فصل الصيف، تأثير كبير في الإشغال الفندقي، لاسيما أن الفنادق تستهدف إلى جانب السوق المحلية، بعض الأسواق الرئيسة من الخارج، فضلاً عن تفضيل الزوار من المناطق الباردة، دولة الإمارات وجهة صيفية لهم، كونها أقل ازدحاماً، مشيرين إلى اتفاقات استراتيجية تم توقيعها مع شركات سياحية عالمية خلال «سوق السفر العربي» لاستقطاب السياح.

وتفصيلاً، قال نائب الرئيس للتسويق والمبيعات لدى «فنادق ومنتجعات جنّة»، أسامة شروف: إن المجموعة تستعد لفصل الصيف بعروض للإقامة في فنادفها، متوقعاً ارتفاع مستويات الإشغال بعد أن نجحت دولة الإمارات في أن تكون وجهة سياحية إقليمية وعالمية طوال العام.

من جانبه، توقع المدير العام لـ«فندق ويندام ريزيدنسز النخلة»، محمد العقاد، أن تراوح معدلات الإشغال في الفندق بين 85 و90% خلال فصل الصيف، نظراً لموقع الفندق ضمن «نخلة جميرا» التي تُعدُّ وجهة ترفيهية رئيسة في دبي، سواء للسكان المحليين أو السياح، فضلاً عن وجود خيارات متنوعة للإقامة، خصوصاً للعائلات والإقامات الطويلة.

وقال: «تظل الأسواق المحلية والدولية نشطة للغاية خلال أشهر الصيف، إذ تشهد الإمارات إقبالاً كبيراً على العروض المتعلقة بالإقامة في الوجهات السياحية المحلية». وتابع: «على الرغم من تفضيل البعض للسفر، فإننا نستقبل العديد من السياح، خصوصاً من السوق الألمانية في موسم الصيف».

في السياق نفسه، قال المدير الأول للعلاقات العامة والاتصالات في «فنادق فورسيزون دبي»، غيث عدنان: «على الرغم من أن نسب الإشغال في القطاع السياحي تشهد انخفاضاً مع دخول موسم الصيف عموماً، والسفر للخارج، فإن موسم الصيف في السنوات الأخيرة، شهد ارتفاعاً في الإقامة بالفنادق أكثر من المعتاد، مدفوعاً بمكانة دبي اللافتة وجهةً سياحيةً، والاهتمام المتزايد من السياح الذين يفضلون وجهة أقل ازدحاماً»، مشيراً إلى أن بعض المقيمين الذين لن يسافروا خلال فصل الصيف، يخطط لإقامات فندقية داخلية.

من جهته، قال المدير العام في «فندق جراند ميلينيوم الوحدة»، فادي عماش: «نتوقع أن يراوح الإشغال الفندقي بين 70 و80%، مدفوعاً بطلب محلي قوي، واختيار المسافرين من المناطق الباردة، دولة الإمارات وجهة صيفية مفضلة».

وتابع: «لن يكون لسفر البعض إلى الخارج خلال فصل الصيف تأثير كبير في الإشغال الفندقي، خصوصاً أننا نستهدف إلى جانب السوق المحلية، بعض الأسواق الرئيسة مثل السعودية، والهند، وبريطانيا».

بدوره، قال المدير العام لمجموعة فنادق «كراون بلازا دبي جميرا» و«كراون بلازا دبي ديرة»، عماد رمزي: «على الرغم من أن العديد يخطط للسفر خلال فصل الصيف، فإن الحجوزات الفندقية تشير إلى ارتفاع في نسبة الإشغال في فنادق المجموعة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بسبب الاتفاقات الاستراتيجية التي تم توقيعها مع شركات سياحية عالمية خلال (سوق السفر العربي) لدعم الإشغال في فنادق المجموعة».

وأكد أن «السوق المحلية من الأسواق الرئيسة للمجموعة خلال فصل الصيف، فضلاً عن أسواق أخرى، خصوصاً من آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية».

أما المدير العام لفندق «سوفيتل دبي ذا أوبيليسك»، لوتشيانو فونتانا، فقال: «نتوقع آفاقاً واعدة لنسب الإشغال خلال فصل الصيف، خصوصاً أنّ دبي تبقى دوماً الوجهة المفضلة لكل المسافرين بغرض العمل والترفيه».

وأضاف: «بينما يسافر بعض السكّان إلى الخارج بغرض العطلات وزيارة الأهل، فإن تدفق الزوار من الأسواق الخارجية يعوّض الإشغال المحلي»، لافتاً إلى أن الزوار من أوروبا وأميركا الشمالية، وآسيا، ودول الخليج، يعدون أحد أهم أسواق الفندق.

إلى ذلك، قالت مديرة المبيعات في «منتجع الحبتور بولو»، إيليزافيتا ميروشنيشينكو: «أظهر الفندق زيادة كبيرة في مستويات الإشغال العام الجاري، في وقت نتوقع فيه تجاوز نسبة 70% في المتوسط خلال فصل الصيف».

وأضافت: «على الرغم من أن فصل الصيف يشهد عادة انخفاضاً في عدد النزلاء من السوق المحلية، فإنه نظراً لارتفاع الأسعار في أوروبا بسبب بطولة كأس أوروبا، نتوقع الحفاظ على حصة جيدة من السوق»، مشيرة إلى أن السوق المحلية تُعدُّ السوق الرئيسة مع التركيز على الزوار من المملكة المتحدة، وألمانيا، والولايات المتحدة، والصين، فضلاً عن منطقة الخليج.

نسب واعدة

قال مدير فندق «هوليداي إن إكسبريس مطار دبي»، أحمد عبدالنبي عبدالشافي: «تبدو نسب الإشغال واعدة للغاية، حيث من المتوقع أن تشهد دبي كوجهة سفر أساسية، إقبالاً كبيراً خلال فترة الصيف».