متاجر ذهب تُنشط المبيعات بـ «البيع دون مصنعية»

قال متعاملون مع أسواق الذهب والمجوهرات إن المتاجر طرحت خلال الفترة الأخيرة عروضاً تتضمن خفضاً في قيمة رسوم «المصنعية» أو «البيع دون مصنعية»، خصوصاً للمشغولات الذهبية من موديلات قديمة والمصنعة من عيار 21 و22 قيراطاً.

بدورهم، قال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم» إن عروض التخفيضات أو «البيع دون مصنعية» تأتي في إطار تنشيط المبيعات، لافتين إلى أن الأسواق تشهد معدلات نمو متباينة في الطلب في ظل مواكبة موسم العطلات الصيفية، رغم الارتفاعات السعرية المحدودة.

وقال المستهلك ياسر عبده: «طرحت بعض المتاجر خلال الفترة الأخيرة عروضاً تتضمن تخفيضات على رسوم المصنعية، أو البيع دونها، خصوصاً للمشغولات الذهبية المصنعة من عيار 22 قيراطاً».

بدوره، قال المستهلك محمود علي: «تركزت عروض تخفيضات رسوم المصنعية أو البيع دون مصنعية في الأسواق على الموديلات القديمة والمشغولات المصنعة من عياري 21 و22 قيراطاً»، معتبراً أن تلك العروض تتيح خيارات أكبر للتسوق في قطاع الذهب.

أما المستهلك خالد عبدالحق، فقال: «كانت عروض البيع دون مصنعية للمشغولات الذهبية من عيار 22 قيراطاً الأكثر انتشاراً خلال الفترة الأخيرة في عدد من المتاجر، فيما طرحت متاجر أخرى تخفيضات متفاوتة للمشغولات الذهبية المصنعة من عيارات أخرى». إلى ذلك قال مدير «شركة دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات» جاي دهكان، لـ«الإمارات اليوم»: «تستهدف عروض تخفيضات (المصنعية) تنشيط المبيعات بمعدلات أكبر، خصوصاً في ظل ارتفاع التنافسية في الأسواق». وأضاف: «يرجع تركز العروض في المشغولات الذهبية المنتجة من عيار 22 قيراطاً إلى رغبة بعض المتاجر في تسريع دوران رأس المال مع ربحية أقل، مع وجود ربحية من الأساس في أسعار الذهب المعتمدة بعيداً عن المصنعية على ذلك العيار، مقارنة بغيره من العيارات، خصوصاً مع انخفاض نسبة المصنعية في معظم موديلاته مقابل العيارات الأخرى».

وأوضح أن «موسم العطلات الصيفية من أبرز العوامل الداعمة لنمو حركة المبيعات خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً في أسواق دبي التي تشهد عروضاً تنافسية مختلفة». بدوره، قال مدير المبيعات في محل «ماشو للمجوهرات»، راج باهي: «يرجع توجه البعض لطرح عروض على رسوم المصنعية أو البيع دونها في بعض عيارات الذهب إلى السياسات التسويقية بهدف تنشيط المبيعات مع الاحتفاظ بمعدلات ربحية أقل من المعتاد مقابل البيع بكميات أكبر، ما يدعم بدوره تنشيط حركة الإقبال خلال الفترات المقبلة بالأسواق».

أما مدير محل «ريكيش للمجوهرات» ريكيش داهناك، فقال إن «الأسواق تشهد معدلات نمو متباينة في الطلب على المشغولات الذهبية رغم الارتفاعات السعرية المحدودة التي سجلها المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة». وأضاف: «يعتبر موسم العطلات الصيفية وتوجه المتعاملين لشراء هدايا الذهب قبيل السفر من العوامل الداعمة لنمو المبيعات وبالتالي ارتفاع التنافسية، ما حفز متاجر الذهب على طرح عروض للبيع بتخفيضات في قيمة المصنعية أو البيع دون مصنعية، وذلك للمشغولات الذهبية المختلفة من طرز قديمة، أو من عياري 21 و22 قيراطاً».

أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعات محدودة بقيم راوحت بين 75 فلساً و1.5 درهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وبحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 281.75 درهماً بارتفاع قيمته 1.5 درهم، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً مبلغ 260.75 درهماً بزيادة قدرها درهم واحد.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 251.75 درهماً بارتفاع بلغ 75 فلساً، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 216 درهماً بزيادة بلغت 75 فلساً أيضاً.