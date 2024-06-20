«فلاي دبي» توفر وجهات صيفية متنوعة

أعلنت شركة «فلاي دبي» عن توفيرها وجهات صيفية متنوعة لمسافريها من عشاق المدن التاريخية أو الشواطئ، فضلاً عن باقات عطلات ملائمة بما في ذلك الوجهات الصيفية الموسمية التي تضم 10 وجهات تشغلها الناقلة خلال الفترة بين يونيو وسبتمبر 2024.

وكشفت «فلاي دبي» عن برامجها لعطلات المدن، والتي تشمل: العاصمة الرومانية بوخارست (رحلة يومياً)، ومدينة كراكوف البولندية (رحلتان يومياً)، ومدينة سراييفو في البوسنة والهرسك (رحلتان يومياً)، فضلاً عن العاصمة الكرواتية زغرب (رحلة يومياً)، ومدينة باتومي الجورجية (أربع رحلات أسبوعياً)، وكرابي في تايلاند (رحلة يومياً)، ومومباسا في كينيا (أربع رحلات يومياً).