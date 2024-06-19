"فلاي دبي" توفر وجهات صيفية متنوعة

أعلنت شركة «فلاي دبي» عن توفيرها وعبر شبكتها المتنامية، وجهات صيفية متنوعة لمسافريها، سواء من عشاق المدن العريقة والتاريخية أو الشواطئ، فضلاً عن باقات عطلات ملائمة بما في ذلك الوجهات الصيفية الموسمية التي تضم 10 وجهات تشغلها الناقلة خلال الفترة بين يونيو وسبتمبر 2024.

وكشفت «فلاي دبي» عن برامجها لعطلات المدن، وتشمل: العاصمة الرومانية بوخارست (رحلة يومياً)، والعاصمة الملكية السابقة لبولندا، كراكوف (رحلتان يومياً)، ومدينة سراييفو في البوسنة والهرسك (رحلتان يومياً)، فضلاً عن العاصمة الكرواتية زغرب (رحلة يومياً)، ومدينة باتومي الجورجية (أربع رحلات أسبوعياً)، وكرابي في تايلاند (رحلة يومياً)، ومومباسا في كينيا (أربع رحلات يومياً).