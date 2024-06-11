منافذ بيع تطرح تخفيضات مبكرة لـ «عـيــد الأضحى» بنسب تصل إلى 70%

طرحت منافذ بيع لتجارة التجزئة في أسواق دبي والشارقة، أخيراً، تخفيضات مبكرة لموسم عيد الأضحى، وبتنزيلات تراوح بين 20 و70% على سلع غذائية واستهلاكية.

ورصدت «الإمارات اليوم» في جولة ميدانية على منافذ بيع، شمول عروض التخفيضات لأصناف من الخضراوات والفواكه واللحوم والحلوى والشوكولاتة، والأجهزة الإلكترونية. وأفاد مستهلكون بأن العروض شهدت عودة التخفيضات على الدواجن الطازجة وبيض المائدة، ما يتيح الحصول على مستلزمات العيد بأسعار مناسبة.

بدورهم، أكد مسؤولون بتجارة التجزئة، أن الطرح المبكر للعروض يستهدف إتاحة الفرص للتسوّق قبل العيد بوقت كافٍ، لافتين إلى أن تنوّع التخفيضات وشمول منتجات لم تكن متوافرة سابقاً، يرجع إلى ارتفاع حدة التنافسية في الأسواق خلال الفترة الحالية.

منافذ وجمعيات

وتفصيلاً، قال المستهلك، وليد حسن، إن «العروض المطروحة في عدد من المنافذ والجمعيات التعاونية بمناسبة اقتراب عيد الأضحى، تشهد تنوّعاً كبيراً في السلع المشمولة، ما يتيح للأسر المستهلكة إمكانية التسوّق لاحتياجاتها قبيل العيد بين أكثر من منفذ للحصول على السلع المخفضة».

بدوره، قال المستهلك رامي عبدالمجيد، أن «من أبرز المؤشرات ذات القيمة المضافة في عدد من العروض المطروحة بمناسبة عيد الأضحى في الأسواق، هو عودة التخفيضات على بيض المائدة والدجاج الطازج، بعدما كان العديد من العروض خلال فترات سابقة يتجاهل التخفيضات بشكل ملحوظ على تلك المنتجات».

شراء المستلزمات

من جهته، قال المستهلك يوسف سعيد: «يتيح الطرح المبكر للتخفيضات قبل عيد الأضحى، للأسر شراء مستلزماتها على مرات متعددة ومن دون الحاجة إلى التكدس في المنافذ قبيل العيد»، لافتاً إلى أن «شمول العروض لمنتجات الدواجن الطازجة وبيض المائدة، إضافة إلى منتجات اللحوم الطازجة بمختلف أنواعها، يوفر للمستهلكين مجالاً أكبر لشراء مستلزمات العيد الأساسية من السلع الغذائية خلال تلك الفترة».

أما المستهلكة رحاب عبدالعزيز، فقالت إن «العروض المطروحة بمناسبة عيد الأضحى شملت منتجات متنوّعة، ما يمثل قيمة مضافة للمستهلكين، خصوصاً أن عروض التخفيضات خلال فترات سابقة، خلت من تنزيلات على منتجات الدجاج الطازج والبيض واللحوم، فيما تتيح العروض الحالية تنزيلات متنوّعة على تلك المنتجات».

وذكر المستهلك معتز محمود، أن «الطرح المبكر لعروض التخفيضات يتيح العديد من الفوائد للمستهلكين في شراء مستلزمات العيد، لكن من المهم أن تستمر عروض التخفيضات بنسب أكبر، مع توافر مخزون كافٍ لسلع العروض، حتى يتمكن المستهلكون من الاستفادة منها بشكل مناسب».

طرح مبكر

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، إن «الطرح المبكر لعروض التخفيضات في الأسواق يستهدف إتاحة الفرص للمستهلكين للتسوّق وشراء مستلزمات العيد على مرات متعددة، وتجنب الازدحام ليلة العيد بالمنافذ، مع توافر مجال زمني أكبر للتسوّق من العروض»، لافتاً إلى أن «التنوّع بسلع العروض المطروحة، يواكب ارتفاع وتيرة التنافسية في قطاع تجارة التجزئة، ويتيح نطاقاً أكبر لتلبية احتياجات المستهلكين من السلع الأكثر طلباً خلال تلك الفترة».

وأضاف: «مع طرح العروض، يتم العمل على توافر مخزون كافٍ لسلع العروض، بالتعاون مع الشركات المورّدة، لمواكبة نمو مؤشرات الطلب الاستهلاكي خلال الفترة التي تسبق أيام العيد».

من جهته، قال مدير التسويق والعلاقات في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، إن «التعاونية طرحت عروضاً بنسب تخفيضات تصل إلى 70% بمناسبة اقتراب موسم عيد الأضحى»، لافتاً إلى أن «العروض شملت المنتجات ذات الطلب المرتفع خلال هذه الفترة، من أبرزها منتجات اللحوم والدواجن والفواكه والخضراوات، والحلوى والشوكولاتة، إضافة إلى منتجات الألبان والأرز وزيوت الطعام».

وأضاف أن «الطرح المبكر للعروض يتيح للمستهلكين الحصول على مستلزمات العيد بوقت كافٍ، ويجنّب التكدس والازدحام في المنافذ خلال أوقات محددة قبيل العيد»، لافتاً إلى أن «التوسع في العروض المشمولة بالتخفيضات، يتواكب مع ارتفاع حدة التنافسية في قطاع تجارة التجزئة، وفي الوقت نفسه يلبي احتياجات المستهلكين خلال موسم العيد، الذي يُعدّ من المواسم ذات الطلب الاستهلاكي المرتفع».

وأوضح أن «التعاونية وفرت مخزوناً كافياً من السلع المشمولة بعروض التخفيضات، كما عملت على توفير حملات للتخفيضات تستمر لأوقات ممتدة لما بعد العيد وحتى نهاية الشهر الجاري، بما يتيح للمستهلكين فرصاً متعددة للتسوّق من حملات التخفيضات، سواء قبل أو بعد عطلة العيد».

بدوره، قال مدير المبيعات في إحدى سلاسل تجارة التجزئة، ديليب فيشال، إن «العروض المطروحة قبل العيد تتسم بالتنوع والتوسع في السلع التي تشملها، سواء من المنتجات الغذائية أو الاستهلاكية»، لافتاً إلى أن «عودة عروض التخفيضات على منتجات مثل الدواجن الطازجة وبيض المائدة، ترجع إلى ارتفاع حدة التنافسية في أسواق التجزئة، ورغبة المنافذ في زيادة حصص المبيعات خلال الموسم الحالي».