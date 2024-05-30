عقارات دبي تشهد بيع أرضٍ بـ 173 مليون درهم

شهدت المبيعات العقارية في دبي، أمس، تسجيل صفقة بيع أرضٍ للغرض السكني في «مدينة محمد بن راشد»، الحي 1، بقيمة تبلغ نحو 173 مليون درهم.

واستناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك، بلغت مساحة الأرض نحو 34.822 ألف قدم مربعة، بواقع 4968 درهماً للقدم الواحدة.

وتضمنت الصفقات الأبرز كذلك بيع أرضٍ للغرض التجاري في «نخلة جميرا» بقيمة 45 مليون درهم، مساحتها 7736.5 قدماً مربعة بسعر 5816 درهماً للقدم الواحدة. كما نفذت صفقة في «واحة دبي للسيليكون» بقيمة 42.47 مليون درهم، مساحتها 141.589 ألف قدم مربعة بواقع 300 درهم للقدم الواحدة. وشهدت التعاملات العقارية نحو 473 معاملة بقيمة إجمالية 1.26 مليار درهم، وزعت إلى 397 وحدة سكنية، و27 مبنى، و49 قطعة أرضٍ.