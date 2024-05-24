الصفقات الكبيرة ترفع سيولة الأسهم بالأسواق المحلية إلى 11.2 مليار درهم فى أسبوع

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، سيولة ناهزت 11.2 مليار درهم خلال تداولات الأسبوع الجاري، مدعومة بتنفيذ عدة صفقات كبري شملت "أدنوك للحفر" و"أدنوك للغاز" و"سلامة للتأمين" و"بي اتش ام كابيتال" و"الرمز كوربوريشن".

وتوزعت السيولة بواقع 9.1 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و2.1 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 3 مليارات سهم عبر تنفيذ أكثر من 156 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.38 تريليون درهم، بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.69 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و682.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستحوذ سهم "أدنوك للحفر" على النصيب الأكبر من التداولات مستقطبا سيولة بنحو 3.85 مليار درهم وذلك بعد تنفيذ 196 صفقة كبيرة على عدد 880 مليون سهم بقيمة تجاوزت 3.4 مليار درهم وذلك في جلسة اليوم، تلاه سهم "العالمية القابضة" بسيولة 947.2 مليون درهم، ثم سهم "ألفا ظبي" جاذبا نحو 413.1 مليون درهم.

وتصدر سهم "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بقيمة 543.1 مليون درهم، تلاه سهم "دبي الإسلامي" بسيولة 200.7 مليون درهم، ثم سهم "الخليج للملاحة" بسيولة 180.7 مليون درهم، و"الإمارات دبي الوطني" 180 مليون درهم.