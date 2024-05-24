صافي أرباح شركات «دبي المالي» يرتفع 9.2% خلال الربع الأول

كشف تقرير اقتصادي صادر عن شركة «كامكو إنفست»، أن أرباح الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الإماراتية بلغت 13.3 مليار دولار في الربع الأول من 2024، في وقت ارتفع فيه صافي أرباح الشركات المدرجة في سوق دبي المالي بنسبة 9.2% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2024، بدعم تحسن أرباح قطاعات البنوك والعقارات والاتصالات والتأمين.

وتفصيلاً، كشف تقرير اقتصادي صادر عن «كامكو إنفست»، عن وصول صافي ربح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية إلى 56.4 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، مع ارتفاع أرباح قطاعات البنوك والأغذية والعقارات.

وأظهر التقرير أن أرباح الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الإماراتية بلغت 13.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، منها 7.9 مليارات دولار للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و5.4 مليارات دولار للشركات المدرجة في سوق دبي المالي. وأوضح التقرير أن أرباح الشركات المدرجة في السعودية وصل إلى 36.2 مليار دولار، فيما وصلت أرباح الشركات المدرجة في قطر إلى نحو 3.6 مليارات دولار، والكويت إلى 2.4 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن صافي الأرباح في الشركات العقارية المدرجة في أسواق الخليج، حقق نمواً على أساس سنوي بنسبة 3.6%، إلى 1.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث شهدت الشركات في أبوظبي والكويت نمواً بنسبة 50.5%، و23.4% على التوالي. وذكر التقرير أن البنوك المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية سجلت أكبر أرباح خلال الربع الأول بنحو 2.3 مليار دولار في الربع الأول، بدعم ارتفاع أرباح كل البنوك المدرجة، تبعه قطاع الطاقة بأرباح 2.1 مليار دولار، وقطاع الأغذية والمشروبات بإجمالي 1.3 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن صافي أرباح الشركات المدرجة في سوق دبي المالي، ارتفع بنسبة 9.2% على أساس سنوي خلال الربع الأول 2024، بدعم تحسن أرباح كل القطاعات، وخصوصاً في قطاعات البنوك والعقارات والاتصالات والتأمين. وأسهمت قطاعات البنوك والمواد الأساسية والاتصالات في دبي بالنصيب الأكبر من الأرباح خلال هذا الربع، بنسبة 82% من إجمالي الأرباح المعلنة.