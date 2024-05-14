«سالك» تحقق إيرادات ربعية بـ 562 مليون درهم

أعلن مجلس إدارة شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، خلال اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الإدارة، مطر الطاير، أمس، عن النتائج المالية للشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024 (الربع الأول 2024).

وأكدت الشركة أنها واصلت تحقيق أداء متميز في الإيرادات خلال الربع الأول من عام 2024، مسجلة ارتفاعاً في عدد الرحلات المولدة للإيرادات إلى 122.8 مليون رحلة، في وقت سجلت فيه إيرادات إجمالية قياسية بلغت 562 مليون درهم، بزيادة قدرها 8.1% على أساس سنوي، وهو أعلى عدد رحلات مولدة للإيرادات في الربع الأول منذ تأسيس الشركة.

كما ارتفعت إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية، التي تمثل 87.4% من إجمالي الإيرادات، بنسبة 8.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 491 مليون درهم.

وبحسب «سالك»، فقد ارتفع عدد الحسابات النشطة بنسبة 16.5% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 2.5 مليون حساب مقارنة بنحو 2.1 مليون حساب في الربع الأول 2023، كما وصلت عمليات تفعيل بطاقات «سالك» إلى نحو 242 ألف بطاقة في الربع الأول بزيادة بلغت 13% على أساس سنوي. بدوره، ارتفع عدد المركبات المسجلة لدى «سالك» في الربع الأول بنسبة 9.2% على أساس سنوي، ما يعكس نجاح حكومة إمارة دبي المستمرة لتنمية اقتصادها والحفاظ على مكانة الإمارة، وجهة سياحية وتجارية رئيسة.

وأكدت «سالك» مواصلة تقديم إعفاءات من التعرفة للمركبات التي تستخدمها الجمعيات الخيرية، والمدارس، وأصحاب الهمم، وسيارات الإسعاف وغيرها من الخدمات العامة، إذ ارتفع عدد الرحلات المجانية للمركبات المعفاة عبر بوابات «سالك» الثماني بنسبة 5.1%، على أساس سنوي، ليصل إلى 2.1 مليون رحلة في الربع الأول 2024.

وبلغت أرباح «سالك» قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 377 مليون درهم خلال الربع الأول 2024، بزيادة قدرها 8.4% مقارنة مع 348 مليون درهم في العام السابق.

وحققت «سالك» نمواً في صافي الربح قبل الضرائب بنسبة 10.7% ليصل إلى 304.7 ملايين درهم خلال الربع الأول 2024. وعلى الرغم من تطبيق احتساب الضرائب للشركات البالغة 9%، فقد حافظت «سالك» على تحقيق نمو في صافي أرباحها بعد خصم الضرائب بنسبة 0.7% ليصل صافي الربح إلى 277.3 مليون درهم.

وكشفت «سالك» أنها تواصل تحقيق التقدم في معدلات التوطين، حيث بلغت مستوى يتجاوز 30% بحلول نهاية مارس 2024.

وقال رئيس مجلس إدارة «سالك»، مطر الطاير: «شهدت (سالك) أداءً مميزاً فـي الربع الأول من عام 2024، لتواصل بذلك الزخم القوي الذي حققه أداؤها القياسي في عام 2023».

وأضاف: «النتائج المحققة فـي هذا الربع تُعد دليلاً على نجاح رؤيتنا الاستراتيجية والتزامنا بتقديم قيمة طويلة الأجل لمساهمينا».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»، إبراهيم سلطان الحداد: «شهد الربع الأول تقدماً استراتيجياً بعد الإعلان عن توسيع شبكة بوابات التعرفة المرورية، بإضافة بوابتي تعرفة جديدتين فـي دبي سيتم تشغيلهما بنهاية نوفمبر المقبل، إضافة إلى إعلاننا في نهاية عام 2023 عن شراكتنا مع (إعمار) لتوفير حلول تكنولوجية لمواقف السيارات من دون حواجز، ليشكل كلا الإعلانين علامة فارقة فـي مسيرة تطور أعمالنا، ما يسهم في ترسيخ مكانة (سالك) بالمستقبل».