توقيع شراكة استراتيجية بين «الاقتصاد والسياحة» و«طيران الإمارات»    

أبرمت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي و«طيران الإمارات» اتفاقية شراكة استراتيجية، بهدف وضع مبادرات مشتركة من شأنها تكثيف الجهود لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والأعمال.

وانطلاقاً من الشراكة الطويلة بين الطرفين ونجاحهما في مجال الترويج السياحي، تجسّد هذه الاتفاقية التزامهما بتحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33»، وتعزيز مكانة المدينة وجهة رائدة للأعمال والترفيه.

وتم توقيع الاتفاقية على هامش «معرض سوق السفر العربي»، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، فيما وقع الاتفاقية المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، ونائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم: «تجسيداً للرؤية الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تلتزم دائرة السياحة والاقتصاد في دبي بتطوير الشراكات التي تسهم في تحقيق مستهدفات (أجندة دبي الاقتصادية D33) الطموحة».

وأضاف: «تمكنت الدائرة و(طيران الإمارات) من تأسيس علاقة مثمرة خلال السنوات الماضية، ولاشك أن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز قدرتنا على استقطاب شريحة مهمة من الجمهور المستهدف الذي يهتم بالأعمال من شتى أنحاء العالم».

وتابع: «تعد قدرة دبي على الربط بين مختلف وجهات العالم بمثابة المحرك الرئيس للسياحة والنمو الاقتصادي في المدينة، مدفوعاً بشبكة (طيران الإمارات) الدولية ومكانتها الريادية في قطاع الطيران العالمي، ونتطلع إلى مواصلة العمل سوياً لجعل دبي أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة».

من جهته، قال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «تعد دبي بالفعل نقطة جذب للعديد من الشركات العالمية وروّاد الأعمال، وكذلك الشركات العائلية، بفضل بيئتها المواتية للأعمال والمستثمرين، وظروف التجارة الملائمة ومستويات المعيشة العالية. ونحن ملتزمون بترسيخ مكانة دبي مركزاً اقتصادياً عالمياً مع شركائنا في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، لتعزيز حضورها عبر شبكة خطوطنا التي تغطي أكثر من 140 مدينة، من خلال سلسلة من الأنشطة الترويجية، كما نواصل جهودنا لتنمية شبكة وجهاتنا لتعزيز خريطة دبي التجارية».

وأضاف: «من شأن استراتيجية (طيران الإمارات) والدائرة أن تدعم أهداف ورؤية قيادتنا الرشيدة، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وتعزيز مكانتها، واحدة من أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم».

وبموجب الشراكة، سيتعاون الطرفان لتعزيز عروض الأعمال القوية في دبي، واستثمار موقعها الاستراتيجي كبوابة إلى مناطق وأسواق رئيسة، والسياسات والعمليات الصديقة للأعمال، والبنية التحتية الحديثة، والاقتصاد القائم على الابتكار. وستستهدف الشركات على اختلاف أنواعها بما فيها متعددة الجنسيات والعائلية، فضلاً عن استقطاب المستثمرين العالميين، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة مثالية للشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من الاقتصادات سريعة النمو.

وتغطي الشراكة مجموعة واسعة من المبادرات، ويتضمن ذلك الحملات التسويقية لتسليط الضوء على المدينة كنقطة عبور رئيسة للبضائع والركاب، والوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات والحلول لتبسيط العمليات اللوجستية العالمية، ومشاركة آخر تطوّرات السوق لرفع مستويات الوعي وجعل دبي مركزاً رائداً للأعمال والتجارة والاستثمار.