784 ألف نزيل في المنشآت الفندقية بالفجيرة خلال 2023

ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الفجيرة، خلال العام 2023، إلى 784 ألفا و106 نزلاء ، منهم 711 ألفاً في الفنادق و72 ألفاً في الشقق الفندقية، وذلك وفق الإحصاءات الواردة في الكتاب الإحصائي السنوي للعام 2023.



وكشفت الإحصاءات، عن ارتفاع عدد نزلاء الفنادق من 610 آلاف في 2022 إلى 711 ألفاً في العام 2023، فيما ارتفع عدد نزلاء الشقق الفندقية من 50 ألفاً إلى 72 ألفاً.



وتصدر النزلاء المحليون قائمة أكثر النزلاء ارتيادا للمنشآت الفندقية في الإمارة، بإجمالي 158 ألف نزيل ، تلاهم النزلاء من أوروبا ثم النزلاء من الدول الآسيوية بـ 125 ألفاً و 123 ألفاً على التوالي.



وفي الإطار ذاته، كشف الكتاب الإحصائي، عن ارتفاع عدد الغرف الفندقية من 4183 غرفة في 2022 إلى 4938 في العام 2023، فيما تضاعفت أعداد الشقق الفندقية بعد أن ارتفعت من 253 إلى 442 خلال الفترة نفسها.