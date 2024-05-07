«فلاي دبي» تضيف 10 وجهات اعتباراً من 14 يونيو المقبل

تستعد «فلاي دبي»، مع اقتراب فترة السفر الصيفية، لاستئناف رحلاتها إلى مختلف وجهاتها الصيفية اعتباراً من 14 يونيو المقبل.

وأفادت الناقلة بأنها وبدءاً من الصيف المقبل، ستضيف إلى شبكتها المتنامية 10 وجهات تشمل مدن: باتومي الجورجية، ودوبروفنيك الكرواتية، وبودروم وطرابزون التركيتين، وميكونوس وكورفو وسانتوريني اليونانية، وأولبيا الإيطالية، وسوتشي الروسية، إضافة إلى تيفات في الجبل الاسود.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية لـ«فلاي دبي»، حمد عبيدالله: «حرصنا في (فلاي دبي) على توفير المزيد من فرص السفر لركابنا خلال فترة الصيف المزدحمة. لقد شهدنا طلباً متزايداً خلال السنوات القليلة الماضية على مختلف وجهاتنا الصيفية الموسمية مثل بودروم، ودوبروفنيك، وميكونوس، وسانتوريني، ومع استعدادنا لاستئناف هذه الوجهات، فاننا حريصون على توفير تجربة سفر مريحة لمسافرينا لاستكشاف هذه الوجهات خلال موسم الصيف».