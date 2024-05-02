إنجاز 314 مبنى جديد في دبي خلال شهر مارس

أفادت بيانات حديثة أصدرها مركز دبي للإحصاء، أنه تم إنجاز314 مبنى جديداً في دبي خلال شهر مارس الماضي.

وأكدت البيانات التي أطلقها المركز أخيرا، وحصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منها، أن إجمالي المباني الجديدة المنجزة في دبي خلال شهري مارس وفبراير بلغ 539 مبنى.

وأظهرت أن شهر مارس سجل تغيرا في ترتيب المباني الجديدة المنجزة، إذ استأثرت أبنية الفلل الاستثمارية بالحصص الأكبر من الأبنية التي تم أنجازها خلال شهر مارس بعدد بلغ 145 مبنى بارتفاع لافت عن شهر فبراير الماضي والذي سجل انجاز 63 مبنى فقط. و بلغ عدد الفلل الاستثمارية المنجزة خلال شهري مارس وفبراير 208 مبانى، بنسبة بلغت 38.6% من إجمالي المباني المنجزة خلال الشهرين المذكورين.

وأشارت بيانات المركز إلى أن مباني الفلل الخاصة والتي تتصدر قائمة المباني المنجزة في المعتاد، جاءت في المركز الثاني في قوائم المباني الجديدة التي تم إنجازها خلال مارس بعدد 134 مبنى، فيما بلغ إجمالي المباني المنجزة خلال شهري مارس وفبراير 261 مبنى، بنسبة 48.4% من مجمل المباني المنجزة خلال الشهرين.

وكشفت أن عدد المباني متعددة الطوابق الجديدة المنجزة خلال شهر مارس بلغت 18 مبنى، فيما بلغ إجمالي عدد المباني متعددة الطوابق المنجزة خلال شهري مارس وفبراير، 32 مبنى، بنسبة 5.9% من إجمالي المباني الجديدة المنجزة خلال الشهرين.

وأوضحت بيانات المركز، والمعتمدة على مؤشرات صادرة من "بلدية دبي" حول مشاريع المباني، أن عدد المباني الصناعية الجديدة المنجزة خلال شهر مارس بلغ 11 مبنى، فيما بلغ إجمالي عدد المباني الصناعية الجديدة خلال شهري مارس وفبراير، 25 مبنى، مشكلة نسبة 4.6% من إجمالي المباني المنجزة خلال شهرين.

وأشارت إلى أن عدد المباني العامة المنجزة خلال شهر مارس بلغ ستة مبانى، فيما بلغ مجمل المباني العامة الجديدة المنجزة خلال شهري مارس وفبراير عدد 13 مبنى، مشكلة نسبة 2.4% من إجمالي المباني الجديدة التي تم إنجازها خلال الشهرين.