«بيورهيلث» تحقق 491 مليون درهم صافي أرباح في الربع الأول

أعلنت شركة «بيورهيلث القابضة»، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2024. وأظهرت النتائج المالية تسجيل المجموعة نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 52% لتصل إلى 6,1 مليارات درهم في الربع الأول من عام 2024، مدفوعة في المقام الأول بالأداء القوي لقطاع المستشفيات الذي سجل نمواً على أساس سنوي بنسبة 85%، وبإيرادات إجمالية وصلت قيمتها إلى 4,8 مليارات درهم. كما سجلت صافي أرباح بلغ نحو 491 مليون درهم.



ووفقاً للأداء التشغيلي للمجموعة، فقد سجل قطاع التأمين زيادة في الإيرادات بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 1,6 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024 على إثر ارتفاع إجمالي أقساط التأمين، كما أسهم قطاع المشتريات في نمو إيرادات المجموعة، حيث حقق نمواً في إيراداته بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 1,1 مليار درهم.

وسجلت المجموعة إجمالي أرباح وصلت إلى نحو 1,5 مليار درهم إماراتي في الربع الأول 2024، بزيادة قدرها 6 نقاط مئوية على أساس سنوي، لتحقق بذلك هامش إجمالي للأرباح بلغ نحو 24%.

ونتيجة لزيادة الكفاءات التشغيلية والنمو الطبيعي، ارتفعت أرباح «بيورهيلث» قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى نحو 1,1 مليار درهم، بزيادة قدرها 127% على أساس سنوي، كما سجلت صافي أرباح بلغت نحو 491 مليون درهم، بزيادة 272 مليون درهم بالمقارنة مع الربع الأول 2023.

وكانت «بيورهيلث» أعلنت القيمة الإجمالية لأصولها التي بلغت نحو 47 مليار درهم كما هو مسجل حتى 31 مارس 2024، مقارنة بنحو 28 مليار درهم في الربع الأول 2023، ويتضمن ذلك رصيد إجمالي من السيولة النقدي بلغ ثمانية مليارات درهم، فيما بلغ صافي رصيد السيولة النقدية نحو 4,4 مليارات درهم مستثنى منه التزامات الإيجار.

وقال رئيس مجلس إدارة «بيور هيلث»، حمد عبدالله الحمادي: «الأداء المتميز الذي سجلته مجموعتنا يعكس مستوى تطلعاتنا وطموحاتنا لترسيخ مكانتنا كرواد في قطاع الرعاية الصحية على المستوى الدولي. ويمثل تفاني موظفينا الركيزة الأساسية لهذا النجاح، إذ تستمر جهودهم في تعزيز توسع جهودنا محلياً في جميع أنحاء دولة الإمارات ودولياً على مستوى العالم».

بدورها، قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»، شايستا آصف: «من خلال استراتيجيتنا المتكاملة وجهودنا التوسعية، أضافت عمليات الاستحواذ الناجحة على (سيركل هيلث غروب) و(مدينة الشيخ شخبوط الطبية) أكثر من 2000 سرير عبر شبكتنا التي تضم أكثر من 50 مستشفى، ما يؤكد التزامنا بتحقيق التميز، ويسلّط الضوء على نهجنا الواضح لإيجاد قيمة طويلة الأجل ومستدامة للمساهمين».