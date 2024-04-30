«كوستار»: أداء قوي لفنادق دبي خلال عطلة عيد الفطر

كشفت شركة «كوستار» المتخصصة في بيانات وتحليلات أسواق الفنادق والعقارات، ومقرها الولايات المتحدة، أن السوق الفندقية في دبي سجلت مستويات إشغال قوية خلال عطلة عيد الفطر، وتخطت حاجز 90%.

وقالت في دراسة لها عن أداء قطاع الضيافة في دبي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إن فنادق الإمارة حققت معدلات مرتفعة في مؤشري «الإشغال الفندقي» و«متوسط سعر الغرفة» طوال شهر رمضان وعطلة عيد الفطر معاً.

وذكرت أن أعلى مستويات الإشغال اليومي خلال شهر رمضان تم تسجيله يوم 29 مارس، بنسبة 78.9%، لافتة إلى أن مستويات متوسط سعر الغرفة الفندقية وصلت ذروتها يوم 30 مارس عند 901 درهم.

وتابعت الشركة: «بدأت احتفالات عيد الفطر لعام 2024 يوم 10 أبريل، وشهدت دبي أعلى مستويات الإشغال اليومي يوم 12 أبريل بنسبة 92.9%، في وقت تم فيه تسجيل أعلى المستويات لمتوسط سعر الغرفة يوم 11 أبريل عند 891 درهماً».

وقال المدير التنفيذي للشركة في الشرق الأوسط وإفريقيا، كوستاس نيكولايدس: إن «معدل إشغال فنادق دبي خلال شهر رمضان راوح بين 60% و74%، باستثناء عطلة عيد الفصح»، لافتاً إلى أن الإشغال الإجمالي جاء أعلى من المستويات التي شهدناها خلال رمضان 2023، في وقت شهدت فيه أسعار الغرف ارتفاعاً إضافياً، بسبب تداخل موسم العطلات.

وأضاف: «بالمقارنة مع شهر رمضان واحتفالات العيد لعام 2023، فقد سجلت صناعة الفنادق في دبي تحسناً في الأداء على أساس سنوي».

وتابع: «مع انتعاش الطلب على الترفيه خلال عيد الفطر، قفزت معدلات الإشغال بشكل ملحوظ مقارنة بفترة رمضان»، لافتاً إلى أن معظم دول المنطقة أعلنت عن تمديد عطلات القطاعين العام والخاص، ما أدى إلى امتداد الطلب السياحي طوال أسبوع العيد. وأشار إلى أن متوسط الإشغال الفندقي خلال عيد الفطر تخطى حاجز 90%.