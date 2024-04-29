تراجع الأسعار يحفّز الطلب على سبائك الذهب

سجل الذهب في نهاية الأسبوع الماضي، أول تراجع سعري له عقب أربعة أسابيع من الارتفاعات المتتالية، محققاً انخفاضات بقيم راوحت بين 5 و6.5 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعاره نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، 283 درهماً، بانخفاض قيمته 6.5 دراهم، بينما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً، 262 درهماً، بتراجع قدره 6.25 دراهم. بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 253.75 درهماً، بانخفاض قيمته 5.75 دراهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 217.5 درهماً بتراجع بلغ خمسة دراهم.

وأكد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم» أن انخفاض أسعار الذهب، حفّز الطلب على السبائك الذهبية من الأوزان الصغيرة والمتوسطة، وعزز ثقة المتعاملين في الاعتماد على الذهب، باعتباره ملاذاً ادخارياً واستثمارياً.

وقال مدير شركة «ريكي للمجوهرات»، ريكيش داهناك: إن «الانخفاضات السعرية حفّزت الإقبال على شراء السبائك الذهبية، لاسيما مع كون الزيادات السعرية القياسية غير المسبوقة التي حققها المعدن الأصفر خلال الفترات الأخيرة، عززت ثقة عدد كبير من المتعاملين في الاعتماد على الذهب، باعتباره ملاذاً ادخارياً واستثمارياً، في ظل توقعات عودة الأسعار للارتفاع خلال الفترة المقبلة».

وأضاف أن «تركيز المتعاملين على شراء الأوزان الصغيرة والمتوسطة، جاء في ظل حالة ترقب وحذر لديهم من التذبذب السريع الذي سجله سعر الذهب، فيما يتوقع أن تشهد الأسواق إقبالاً بوتيرة أكبر على الأوزان الكبيرة خلال الفترة المقبلة».

من جهته، قال مدير المبيعات في محل «مجوهرات الفنان»، ديليب بتني: «استحوذت السبائك الذهبية على الحصص الكبرى من الطلب خلال الفترة الحالية، مقارنة بالمشغولات الذهبية الجديدة»، لافتاً إلى أن ارتفاع الطلب على السبائك يأتي بدعم من تراجع الأسعار، وتحوط المتعاملين من عودة الأسعار للارتفاع مجدداً.

في السياق نفسه، اعتبر مدير شركة «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، أن ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة ووصوله إلى معدلات قياسية غير مسبوقة، خفض من الإقبال على شراء المشغولات الذهبية الجديدة، في وقت ارتفع فيه التوجه على شراء السبائك الذهبية لأغراض الادخار والاستثمار، مؤكداً أن «تراجع الأسعار أخيراً نشط الطلب على السبائك الذهبية».