10 أسهم تستأثر بـ 53 مليار درهم من سيولة أسواق المال منذ بداية 2024

شهدت أسواق الأسهم المحلية زخماً في السيولة منذ بداية العام الجاري، مع ارتفاع «شهية» بعض المستثمرين لاقتناص الفرص في أسهم الشركات المدرجة، تفاؤلاً بالوضع الاقتصادي، ومواصلة نمو الأعمال في الربع الأول من 2024. وبحسب البيانات، فقد بلغت القيم المتداولة على أكبر 10 أسهم مدرجة نحو 53.01 مليار درهم، لتستحوذ على نحو 46% من إجمالي السيولة المتداولة في أسواق الأسهم المحلية البالغة نحو 115.8 مليار درهم منذ بداية 2024. أما أسهم الشركات الـ10 ذات التداولات العالية فهي: «العالمية القابضة»، «ألفاظبي القابضة»، «إعمار العقارية»، «مجموعة ملتيبلاي»، «الدار العقارية»، «الإمارات دبي الوطني»، «أبوظبي الأول»، «دبي الإسلامي»، «إعمار للتطوير»، و«الخليج للملاحة القابضة». ونفذ سهم «إعمار العقارية» في سوق دبي المالي تداولات منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، مستقطباً فيها سيولة قيمتها 6.17 مليارات درهم، فيما استقطب سهم بنك الإمارات دبي الوطني 3.83 مليارات درهم.

بدوره، استقطب سهم بنك دبي الإسلامي سيولة بقيمة 3.1 مليارات درهم، يليه سهم «شركة إعمار للتطوير» الذي استقطب سيولة بقيمة 2.12 مليار درهم، ثم سهم «شركة الخليج للملاحة» الذي استقطب 1.28 مليار درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدر سهم «العالمية القابضة» القائمة من حيث جذب السيولة بقيمة 16.69 مليار درهم، يليه سهم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 6.95 مليارات درهم، ثم «مجموعة ملتيبلاي» بقيمة 5.11 مليارات درهم. وبلغت السيولة المتداولة على سهم «الدار العقارية» نحو 4.17 مليارات درهم، يليه سهم «أبوظبي الأول» بنحو 3.6 مليارات درهم.

يشار إلى أن أسواق المال المحلية شهدت أداء متبايناً في نهاية جلسة الجمعة 26 أبريل الجاري، إذ انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.52% إلى مستوى 4148.23 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية «فادجي» طفيفاً بنسبة 0.009% عند مستوى 9042.28 نقطة.