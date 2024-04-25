دبي تتصدر أسواق الضيافة الإقليمية وتوقعات قوية لأداء القطاع في 2024

أفاد تقرير لشركة ديلويت، بأن دبي تتصدر أسواق الضيافة الإقليمية مع توقعات قوية لعام 2024، حيث توفر الإمارة غرفاً فندقية أكثر من العواصم العالمية الكبرى مثل: لندن ونيويورك وبانكوك، واعتباراً من هذا الشهر تبلغ سعة الغرف الفندقية في دبي أكثر من 150 ألف غرفة".

كما تظهر آخر البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن المدينة استقبلت 17.15 مليون زائر خلال عام 2023، مع زيادة متوسط مدة الإقامة أيضًا، ووفقًا لشركة ديلويت فقد بلغ معدل الإشغال ذروته بنسبة 88% في شهر فبراير الماضي.

وتسلط النسخة الـ31 من سوق السفر العربي 2024، الضوء على قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي وتجمع أصحاب المصلحة في القطاع تحت سقف واحد، وذلك في الفترة من 6 إلى 9 مايو 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

وستعقد النسخة الحالية من المعرض تحت شعار: تمكين الابتكار: تحول قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال بحسب بيان صحفي أصدره اليوم، سوق السفر العربي.

واستقبلت دبي 3.67 مليون سائح دولي في أول شهرين من العام الجاري "يناير وفبراير" بزيادة فاقت الـ18% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023 حين استقبلت 3.1 مليون سائح.

ووفق تقرير أداء السياحة "يناير- فبراير" الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، استقطبت المدينة 1.77 مليون زائر دولي خلال يناير، و1.9 مليون زائر خلال فبراير.

وحلت دول أوروبا الغربية في صدارة المناطق المصدرة للسياح إلى دبي خلال شهري يناير وفبراير، بنسبة 21% أي نحو 773 ألف سائح، تبعتها جنوب آسيا بـ604 آلاف زائر يشكلون 17 % من إجمالي عدد الزوار، ثم جاءت دول مجلس التعاون الخليجي بـ549 ألف زائر يشكلون 15%.

وحلت روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية رابعاً في قائمة البلدان المصدرة للسياح إلى دبي بـ530 ألفاً يشكلون 14% من مجموع زوار الإمارة، ثم جاءت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ448 ألف سائح يشكلون 12%، ثم دول شمال وجنوب شرق آسيا بحصة وصلت إلى 9% أي نحو 340 ألف زائر.

ووصل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي خلال أول شهرين من العام الجاري 87% مقارنة بنحو 84% خلال الفترة نفسها من 2023.

إلى ذلك، أعلن فندق البندر روتانا دبي عن إتمام بنجاح حملة ترويجية عبر ثلاثة أسواق أوروبية رئيسية في فرنسا وبلجيكا وهولندا، وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز الشراكات مع أطراف أخرى والترويج لدبي كوجهة رئيسية للمسافرين الأوروبيين.

وخلال الجولة، زار أيمن عاشور، المدير العام لفندق البندر روتانا والبندر أرجان من روتانا، الدول الثلاث، حيث عقد عدة اتفاقيات مع وكالات السفر ذات المستوى الرفيع ومنظمي الأفواج السياحية لتعزيز تدفقاتها إلى دبي.

وقال عاشور إن السوق الفرنسية قد أظهرت اهتماماً كبيراً، حيث سلط الضوء على دبي كمنطقة جذب مهمة وعلى إمكانية زيادة أعداد السائحين الوافدين إليها، مضيفاً أن مناقشاته في فرنسا كانت واعدة وبناءة جداً، حيث أبدى الفرنسيون حماساً كبيراً للبحث عن فرص للسفر إلى دبي للترفيه والعمل.

أما عن بلجيكا، حيث سيتم إطلاق رحلات مباشرة جديدة من قبل طيران الإمارات، قال عاشور إنه ناقش مع كافة الأطراف هناك الفرص المتاحة في هذه السوق المنتعشة والنابضة بالحياة، ومن المتوقع أن يؤدي الاتصال المباشر بهذه الأطراف إلى تعزيز سهولة السفر وزيادة أعداد السائحين.

وأضاف عاشور: "تمثل بلجيكا حدوداً رائعة بالنسبة لنا، ويعتبر إطلاق رحلات جوية مباشرة من قبل طيران الإمارات تغييراً في قواعد اللعبة من شأنه أن يسهل تجارب سفر مريحة للسياح البلجيكيين إلى دبي".

وفي معرض حديثه عن هولندا، قال عاشور إنها قد أثبتت أنها سوق واعدة جداً، فقد التقى هناك العديد من وكلاء B2B وB2C الذين يعملون بنشاط منقطع النظير على الترويج لدبي كوجهة سياحية متميزة، مشيراً إلى أن ردود الفعل التي أظهرها الوكلاء الهولنديون كانت غاية في الإيجابية، مايدلل على الاهتمام الكبير والمتزايد بالعروض المتنوعة التي يقدمها فندق دبي والبندر روتانا.

أضاف عاشور: "كان حماس السوق الهولندي واضحاً وجلياً، وقد عقدنا جلسات تفاعلية مع وكلاء متحمسين للترويج لدبي كوجهة سفر مفضلة وتلقينا منهم وعوداً بمستقبل مشرق يميزه النمو المتبادل".