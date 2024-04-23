"سبينس" تطرح 25% من أسهمها للاكتتاب العام في سوق دبي اليوم

تبدأ اليوم الثلاثاء سلسلة متاجر "سبينس Spinneys" في الطرح العام الأولي لحصة 25% من أسهمها في سوق دبي المالي، بما يمثل 900 مليون سهم بقيمة اسمية 0.01 درهم للسهم.

ومن المتوقع أن تنتهي فترة الاكتتاب يوم الاثنين 29 أبريل 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، وفي يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين.

وستكون جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم حالية مملوكة لمجموعة الصير، المساهم الوحيد في الشركة المخوّلة بتعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق، ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات.

وتم تحديد رأس مال الشركة كما في تاريخ الإدراج ليكون 36 مليون درهم موزع على عدد 3.6 مليار سهم نقدياً مدفوعة بالكامل، بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم.

وعينت "سبينس" كل من الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك HSBC الشرق الأوسط بالإضافة إلى EFG Hermes كمنسقين للاكتتاب العام.

يذكر أن "سبينس Spinneys" تمتلك متاجر في أكثر من 65 موقعا في الإمارات.