الإمارات تستضيف اجتماعات «البنك الدولي» و«صندوق النقد» في 2029

وقّعت دولة الإمارات اتفاقية استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029، المقرر عقدها في أبوظبي، وذلك في ختام الاجتماعات السنوية لعام 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك.

ووقّع الاتفاقية كل من وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ومحافظ مصرف الإمارات المركزي ومحافظ دولة الإمارات لدى صندوق النقد الدولي، خالد محمد بالعمى، فيما وقّع عن المؤسستين الدوليتين رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، والمدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا.

وقال وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، إن «توقيع الاتفاقية يمثل محطة مهمة تعكس ثقة المجتمع الدولي بجاهزية الإمارات وكفاءة بنيتها التحتية ومنظومتها المالية، وقدرتها على استضافة الفعاليات الدولية الكبرى».

وأكد التزام دولة الإمارات، من خلال استضافة هذا الحدث البارز، بتوفير منصة عالمية تجمع قادة القطاع المالي وصناع القرار من مختلف دول العالم، لبحث سبل تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتطوير آليات التمويل التنموي.

من جانبه، قال محافظ مصرف الإمارات المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، خالد محمد بالعمى، إن «استضافة أبوظبي للاجتماعات تجسّد مكانة النظام المالي الإماراتي على الساحة الدولية، وتعكس الثقة بمتانة القطاع المالي والمصرفي وكفاءة البنية التحتية والتشريعية والنقدية في الدولة».

وأضاف: «يتطلّع مصرف الإمارات المركزي، من خلال هذه الاستضافة الاستراتيجية، إلى قيادة الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي العالمي، وتسريع وتيرة الابتكار الرقمي الآمن، ودفع التحوّل نحو التمويل المستدام».

في السياق نفسه، قال رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا: «بنت دولة الإمارات مؤسسات وبنية تحتية بروح من الطموح والشراكة، بما يرسخ دورها مركزاً عالمياً للحوار الاقتصادي. وتُعد أبوظبي وجهة مناسبة لاستضافة الاجتماعات السنوية، التي نركز فيها على تحقيق الأثر الإنمائي، وتوفير فرص العمل، ودعم النمو، وإتاحة التمويل على نطاق واسع».

بدورها، قالت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا: «يسعدني أن تستضيف دولة الإمارات الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي خلال اجتماعاتنا السنوية لعام 2029، وقد أصبحت دولة الإمارات مركزاً مهماً للأفكار والتمويل والابتكار والتعاون الدولي. ونتطلع إلى الاجتماع هناك في عام 2029 لمناقشة التحديات والفرص المقبلة والمساهمة في صياغة مستقبل أفضل».

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي، إن «استضافة الاجتماعات السنوية تمثل محطة مهمة في مسيرة الدولة، وتعكس ثقة المجتمع الدولي بمكانة أبوظبي مركزاً للحوار الاقتصادي والمالي العالمي».

ويُتوّج التوقيع الرسمي على الاتفاقية مسيرة الشراكة الممتدة بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما تمثل استضافة الدولة للاجتماعات السنوية المرة الثانية، بعد استضافتها في دبي عام 2003.