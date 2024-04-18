«دبي للإحصاء»: التضخم يسجل تباطؤاً

كشفت بيانات حديثة لمركز دبي للإحصاء، أن مؤشر التضخم السنوي في الإمارة سجل تباطؤاً للشهر الثاني على التوالي، ليصل خلال مارس الماضي 2024 إلى 3.34%، مقابل 3.36% خلال فبراير الذي سبقه، و3.60% خلال يناير.

وأظهرت البيانات التي أصدرها المركز أمس، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دبي وصل خلال مارس 2024 إلى 110.77 نقاط مقارنة بـ110.50 نقاط خلال فبراير الماضي، و109.91 نقاط خلال يناير 2024.

كما أظهرت البيانات أن مؤشر التغير الشهري للتضخم خلال مارس سجل ارتفاعاً طفيفاً، ليصل إلى 0.24% مقابل زيادة بنسبة 0.54% خلال فبراير الذي سبقه، بعد أن سجل تراجعاً بنسبة 0.26% خلال يناير.

وأوضح «دبي للإحصاء» أن أسعار ثلاث مجموعات إنفاق وسلع سجلت انخفاضاً في مؤشراتها على «أساس سنوي»، شملت: «التبغ» بنسبة 3%، و«النقل» بنسبة 1.91%، و«العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع المتنوعة» 0.26%، فيما ارتفعت أسعار مجموعات إنفاق وخدمات رئيسة على «أساس سنوي»، ضمت: «التأمين والخدمات المالية» التي كانت الأعلى ارتفاعاً بنسبة 8.67%، ثم أسعار مجموعة «السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود» التي ارتفعت بنسبة 6.34%، و«التعليم» 3.62%، و«الملابس وملبوسات القدم» 3.38%، و«الطعام والمشروبات» 3.10%، و«المطاعم والفنادق» 1.17%، و«الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وتصليحها» 0.57%، فيما ارتفعت أسعار مجموعات «الصحة» 0.11%، و«المعلومات والاتصالات» 0.07%، و«الترفيه والرياضة والثقافة» 0.04%.

وعلى «أساس شهري»، سجلت أسعار مجموعات سلع وخدمات رئيسة أخرى انخفاضاً، شملت مجموعات: «الطعام والمشروبات» بنسبة 0.36%، و«الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وتصليحها» بنسبة 0.06%، و«المعلومات والاتصالات» 0.02%، و«المطاعم والفنادق» 2.15%، و«التأمين والخدمات المالية» 0.08%، و«العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع المتنوعة» 0.92%.

بدورها، ارتفعت أسعار ثلاث مجموعات إنفاق وسلع وخدمات على «أساس شهري»، تركزت في: «الترفيه والثقافة والرياضة» بنسبة 2.51%، و«النقل» 1.75%، و«السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود» 0.58%.

كما كشفت البيانات استقرار أسعار أربع مجموعات وسلع على «أساس شهري»، شملت: «التبغ»، و«الملابس وملبوسات القدم»، و«الصحة»، و«التعليم».