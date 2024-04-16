"مطارات دبي" تدعو المسافرين التحقق من حالة رحلاتهم

دعت مؤسسة مطارات دبي المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم لدى شركات الطيران العاملة في المطار.

وقالت المؤسسة في حسابها على منصة "إكس"، إنه بسبب الظروف الجوية، نواجه حالياً بعض التأخير في الرحلات القادمة والمغادرة. وعليه، تم إلغاء تسع رحلات مغادرة وثماني رحلات قادمة هذا الصباح، وتحويل ثلاث رحلات إلى مطارات أخرى

وأضافت: "نحث المسافرين على التحقق من حالة الرحلة مع شركات الطيران".

وتابعت: "‏إذا كنت مسافراً من مطار دبي الدولي اليوم، يرجى تخصيص وقت إضافي للوصول إلى المطار واستخدام مترو دبي"، مشيرة إلى أنه تم تمديد ساعات عمل المترو حتى الساعة 3 صباحاً.