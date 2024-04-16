«سبينس» تسعى لطرح 25% من أسهمها في سوق دبي المالي

تخطط شركة «سبينس 1961 هولدينج بي إل س»، لطرح عام أولي نحو 25% من أسهمها في سوق دبي المالي بعد الكشف عن خططها في هذا الصدد لأول مرة خلال سبتمبر الماضي.

ويعد الطرح الجديد ثاني اكتتاب في السوق المالي في الإمارة بعد إدراج شركة باركن الشهر الماضي.

وسيعزز الطرح المحتمل لشركة «سبينس دبي»، مكانة قطاع بيع المواد الغذائية بالتجزئة بالمنطقة والذي يشهد توسعًا ملحوظًا.

وستطرح الشركة 900 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم للسهم الواحد، وتمثل ما نسبته 25 بالمئة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.

وجميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم حالية مملوكة لمجموعة الصير؛ المساهم الوحيد في الشركة؛ ("المساهم البائع") المخوّلة بتعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق، ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة ("الهيئة").

كما سيتم توفير الطرح للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمستثمرين الآخرين كجزء من الطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة أو الشريحة الأولى (كما هو موضح أدناه)؛ وكذلك للمستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، كجزء من الطرح للمستثمرين المحترفين أو الشريحة الثانية (كما هو موضح أدناه).

وستبدأ فترة الاكتتاب يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024 ومن المتوقع أن تنتهي يوم الإثنين 29 أبريل 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وفي يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين.

كما سيتم تحديد سعر الطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر. ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي ("القبول") في مايو 2024.

وكانت شركة البواردي للاستثمار، مالكة الامتياز بنسبة 100 % عينت مجموعة "روتشيلد آند كو" في سبتمبر الماضي لتقديم الاستشارات بشأن الطرح العام الأولي المزمع.

وسبنس هي المشغل لمتاجر خدمات التجزئة لمنتجات البقالة الفاخرة تحت مظلة الأسماء التجارية "سبينس" و"ويتروز" و"الفير" في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، و في المملكة العربية السعودية بعد أن يتم افتتاح أول متجر للمجموعة المخطط في عام 2024.

وتقول سبينس دبي على موقعها الإلكتروني إنها تدير أكثر من 65 متجرا في الإمارات. وتقول البواردي على موقعها الإلكتروني إن سبينس دبي تدير أيضا سبعة متاجر على الأقل في سلطنة عمان.

وتمتلك البواردي، التي تقول إن مبيعاتها السنوية تزيد عن مليار دولار، حقوق الامتياز لسلسلة متاجر ويتروز البريطانية للسلع الفاخرة.

وتأسست البواردي في منتصف السبعينيات ولديها محفظة تشمل عددا من فنادق فورسيزونز واستثمارات في توزيع المواد الغذائية تضم شركة نستله في الإمارات.

وتشمل محفظة البواردي أيضا قطاعات الصناعة والهندسة والتجارة والتأمين والصناعات الزراعية والعقارات.

يشار إلى أنه في ديسمبر 2022، طرحت شركة مطاعم "أمريكانا"، صاحبة امتياز مطاعم "كنتاكي" و"بيتزا هت" للوجبات السريعة، أسهمها في إدراج مزدوج في بورصتي أبوظبي والرياض.

شهدت الإمارات بصفة خاصة طفرةً في الإدراجات منذ أواخر 2021 على خلفية ارتفاع أسعار النفط وحملة الخصخصة التي تجريها الحكومة. وهيمنت الكيانات المملوكة للدولة على نشاط الاكتتاب العام.