«أبوظبي للأوراق المالية»: تطوير آليات التداول في «السوق» خلال 2024

أكد الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، عبدالله سالم النعيمي، أنه «يتم العمل في الوقت الحالي على تطوير آليات التداول في السوق، وذلك ضمن استراتيجيته الهادفة إلى توسيع نطاق خدماته ومنتجاته، وتعزيز سيولته، وتوفير فرص استثمارية مبتكرة لمواكبة تطلعات المستثمرين، وتلبية احتياجاتهم».

وقال النعيمي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إنه «يجري حالياً التواصل مع شركاء السوق، ومن بينهم الوسطاء والحافظ الأمين والبنوك، لتطوير عمليات التداول وتسريعها، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية لعمليات التداول والتقاص، متوقعاً الانتهاء من عملية التطوير خلال العام الجاري».

وأضاف أن «سوق أبوظبي للأوراق المالية مستمر في عمليات التطوير وتمكين المستثمرين، مع مواصلة جهوده الرامية لتوفير فرص استثمارية مبتكرة ومميزة لمواكبة تطلعات واحتياجات المتعاملين وتسهيل وصولهم إلى الفرص الاستثمارية، وتعزيز الاتصال في السوق المالي على مستوى العالم».

وعن الطروحات الأولية المتوقعة خلال العام الجاري، توقع الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، استمرار زخم الاكتتابات الأولية في السوق بعد الأداء القوي والمميز خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن سوق أبوظبي نجح في جمع 50% من عائدات الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي، التي تعادل 75% من مجموع الاكتتابات في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن السوق استقبل 6 اكتتابات عامة بقيمة إجمالية 21 مليار درهم في 2023، وتم تصنيف 3 منها ضمن قائمة أكبر 20 اكتتاباً عاماً أولياً على مستوى العالم.

وأوضح أن سوق أبوظبي أطلق مؤخراً الهوية التجارية الجديدة لمنصة صناديق الاستثمار المتداولة في ظل مساعي السوق، لتوفير استراتيجيات تداول استثمارية عالمية المستوى تغطي مجموعة متنوعة من الأدوات الاستثمارية، مشيراً إلى أن المنصة حققت خلال العام الماضي، زيادة في قيم التداول على أساس سنوي بنسبة 160% إلى 5.2 مليارات درهم، ونمواً في أحجام التداول بنسبة 205% إلى مليار وحدة.