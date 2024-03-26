«التخفيضات الإلكترونية الكبرى» تنطلق في دبي 29 مارس

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عودة حملة «التخفيضات الإلكترونية الكبرى» التي تنظمها المؤسسة، في دورتها الثانية، لتقدم لمحبي التسوق ثلاثة أيام من التنزيلات والعروض الكبيرة من العلامات التجارية العالمية والمحلية، وذلك في الفترة من 29 إلى 31 مارس 2024. وكشفت المؤسسة عن تخفيضات كبرى تصل إلى 95% على الأجهزة الإلكترونية، والأزياء، والإكسسوارات، والمجوهرات، والساعات، ومستلزمات المنزل، والمنتجات الخاصة بالصحة والجمال والأطفال.

بدورها، ستقدم شركات التجزئة عبر الإنترنت، تخفيضات إضافية يمكن الوصول إليها من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني www.greatonlinesale.com، فيما تشمل العلامات التجارية التي تقدم تخفيضات إضافية: «براندس فور لس»، و«إيروس»، و«موم ستور»، و«نون.كوم»، و«شرف دي جي»، و«ستايلي»، و«6 ستريت.كوم».

وسيحصل المتسوقون الذين يسجلون عبر الموقع الإلكتروني للحملة على القائمة الكاملة لشركات التجزئة المشاركة، والرمز الترويجي الحصري للاستفادة من التخفيضات الإضافية، فضلاً عن فرصة الدخول في سحب يحصل ثلاثة فائزين فيه على 10 آلاف درهم لكل منهم.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «بعد نجاح الدورة الأولى من حملة التخفيضات الإلكترونية الكبرى في عام 2023، يسعدنا أن تعود في دورتها الثانية العام الجاري خلال شهر رمضان المبارك، الذي يُعد أحد أكثر مواسم التسوق ازدحاماً في دبي».

وأضاف: «في ظل النمو المستمر للتسوق عبر الإنترنت، فإن هذه الحملة تقدم لتجار التجزئة فرصة رائعة لتلبية تطلعات ورغبات المستهلكين المتزايدة في استكشاف العديد من العلامات التجارية والتسوق لشراء منتجاتها بكل سهولة، من خلال وسائل إلكترونية مبتكرة، وهو توجه نرى أنه يكتسب المزيد من الشعبية كل عام خلال الشهر الكريم».

وتابع: «تمثل الدورة الثانية من هذه الحملة خطوة مهمة لدعم الجهود التي تبذلها شركات التجزئة المحلية والعالمية، لتقديم منتجاتها عبر الإنترنت داخل الإمارة، ونحن نتطلع إلى قيام الحملة بتقديم عروض ترويجية مميزة، ومسابقات ممتعة، وتجربة تسوق مريحة في جميع أنحاء دبي».