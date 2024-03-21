للمرة الأولى.. إطلاق علامة «ديلانو» الفندقية في دبي

في إطار شراكة استراتيجية بين «دبي القابضة»، وشركة «إنيسمور»، الشركة الرائدة عالمياً والأسرع نمواً في قطاع الضيافة، أعلنت «إنيسمور» عن خطتها لإطلاق علامتها التجارية الفاخرة «ديلانو» في دولة الإمارات لأول مرة، حيث من المقرر افتتاح منتجع «ديلانو دبي» الفخم في بلوواترز دبي، الوجهة المائية الفاخرة والنابضة بالحياة، في وقت لاحق من العام الجاري، بهدف توفير تجربة رفاهية فاخرة وفريدة من نوعها في الإمارة.

وسيتم إطلاق منتجع «ديلانو دبي» في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم إبرامها بين «إنيسمور» و«دبي القابضة» خلال عام 2023، بهدف إثراء إمارة دبي بتجارب فندقية جديدة فاخرة. ويأتي ذلك عقب افتتاح منتجع «بانيان تري دبي» في «بلوواترز دبي» أواخر العام الماضي.

وسيضم منتجع «ديلانو دبي»، 251 غرفة فندقية، بما فيها 84 جناحاً، بعضها مجهّز بمسبح خاص، كما سيقدم لضيوفه تجارب طعام استثنائية، وسيشمل مسبحاً بإطلالة مباشرة على واجهة بحرية ساحرة، في وجهة بلوواترز، وسط أجواء من الخصوصية التامة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى دبي القابضة، أميت كوشال: «يمثل افتتاح (ديلانو دبي) دليلاً على التزامنا الراسخ بتحديد المعايير الجديدة للرقي والتميز في مجال الضيافة الفاخرة، وتعزيز مكانة دبي وجهة بارزة على خارطة السياحة العالمية».

وأضاف: «عقب النجاح البارز الذي كلله افتتاح منتجع (بانيان تري دبي)، نعرب عن بالغ فخرنا بالاحتفال بإنجاز جديد يسهم في تطوير (بلوواترز دبي) كوجهة استثنائية فاخرة ونابضة بالحياة. وانطلاقاً من شراكتنا المستمرة مع شركات بارزة بحجم وقيمة (إنيسمور) و(مجموعة بانيان)، سنواصل التركيز على جذب علامات دولية جديدة إلى دبي، وإثراء مشهد الضيافة في الإمارة».

من جانبه، قال مؤسس «إنيسمور» والرئيس التنفيذي المشارك، شاران باسريشا، والرئيس التنفيذي المشارك في «إنيسمور»، جوراف بوشان: «عندما تم إطلاق علامة (ديلانو) في ميامي الأميركية عام 1995، كانت بمثابة مفهوم جديد للفخامة التقليدية الشائعة آنذاك، حيث أضفى إطلاقها لمسة عصرية وبسيطة جديدة عن المتعارف عليه، ولكن مع الاحتفاظ بالقدر نفسه من الفخامة. لقد تبنّت ديلانو فلسفة الضيافة القائمة على نمط الحياة العصرية التي أصبحت معروفة ومتداولة اليوم. نحن فخورون بتعزيز مكانة هذه العلامة التجارية في طليعة الضيافة الفاخرة بافتتاح منتجع جديد في دبي، ما يشكل نقطة تحوّل بارزة في مسيرتها. وانطلاقاً من بداياتها في ميامي، تلك المدينة النابضة بالحياة، وصولاً إلى دبي التي تعد وجهة التجارب الاستثنائية الفاخرة، تستعد علامة ديلانو لتقديم أبعاد جديدة في عالم الفخامة والتصاميم الفريدة في الإمارة، معلنة بذلك إطلاق أول منتجعاتها في المنطقة. ونحن نتطلع إلى مشاركة مزيد من التفاصيل الرائعة حول (ديلانو دبي) خلال الأشهر المقبلة».

وكانت «إنيسمور» قد أبرمت مطلع العام الجاري شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع «كاين إنترناشيونال»، بهدف دعم وتعزيز التوسع الدولي للعلامة التجارية الأيقونية «ديلانو»، بما في ذلك إعادة افتتاح «ديلانو ميامي بيتش».

• «دبي القابضة» تواصل التركيز على جذب علامات دولية جديدة إلى الإمارة وإثراء مشهد الضيافة.