الذهب يتراجع.. والحصة الكبرى من المبيعات للسيّاح

سجل الذهب في نهاية الأسبوع الماضي، أول تراجع له عقب ثلاثة أسابيع متوالية من الارتفاعات السعرية، مسجلاً انخفاضاً بقيم راوحت بين 1.75 و2.75 درهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعاره نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات أسعار سوقي دبي والشارقة.

وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن عودة أسعار الذهب للانخفاض عقب سلسلة ارتفاعات بقيم كبيرة، حفّزت المتعاملين على الشراء، ما دعم تحسناً محدوداً في المبيعات، مشيرين إلى أن «الحصص الكبرى من المبيعات كانت للأفواج السياحية».

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 261.25 درهماً بانخفاض قيمته 2.75 درهم، بينما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 241.75 درهماً بتراجع قدره 2.75 درهم كذلك.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 234 درهماً بانخفاض قيمته درهمان، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 200.75 درهم بتراجع بلغ 1.75 درهم.

وقال مدير شركة «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان: «سجلت مبيعات الذهب تحسناً نسبياً خلال الفترة الأخيرة، بدعم من عودة الأسعار للتراجع، عقب تسجيلها زيادات سعرية كبيرة متتالية خلال الأسابيع الثلاثة السابقة». وتوقع دهكان أن تشهد المبيعات تحسناً بمعدلات أكبر خلال الأيام المقبلة، لافتاً إلى «سلوك استهلاكي» عند عدد من المتعاملين، يتمثل في ترقب الأسعار فترة من الوقت قبل الإقبال على الشراء.

وأضاف أن «مبيعات السياح كانت من أبرز مظاهر تحسّن المبيعات، سواء في الأسواق المفتوحة أو في متاجر مراكز التسوق والمولات».

من جهته، قال مدير محل «ماشو للمجوهرات»، راج باهي: إن «عودة أسعار المعدن الأصفر إلى التراجع أخيراً بعد الزيادات الكبيرة التي سجلها سابقاً، كانت لها تأثيرات إيجابية على الأسواق، إذ حسّنت، بشكل محدود، مبيعات المشغولات الذهبية»، مشيراً إلى استمرار بيع متعاملين للسبائك الذهبية إلى المتاجر، مع كون الأسعار لاتزال عند حدود سعرية محفزة.

في السياق نفسه، قال مسؤول المبيعات في محل «ريج للمجوهرات»، مانجيش باليكر: إن «الأسواق شهدت تحسناً محدوداً في الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية، عقب انخفاضات الذهب خلال الفترة الأخيرة»، لافتاً إلى أن «الحصص الكبرى من المبيعات كانت للأفواج السياحية».

وأرجع «محدودية الطلب» إلى تفضيل عدد كبير من المتعاملين التريث في عمليات الشراء، فور تراجع الأسعار، تحوطاً من تسجيل مزيد من الانخفاضات السعرية، لاسيما أن الذهب سجل ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الأخيرة.