تضاعف حجوزات «دناتا للسفريات» لعطلة العيد

كشفت «دناتا للسفريات»، مزودة خدمات السفر في دولة الإمارات، عن تضاعف حجم حجوزات السفر الدولية من الإمارات خلال عطلة عيد الفطر المبارك في أبريل المقبل، مقارنةً بمستويات العام الماضي.

وذكرت «دناتا للسفريات» أنها شهدت في السنوات الماضية تقارباً بين خياري «السفر الدولي» أو «الإقامة المحلية» خلال عطلة عيد الفطر، للمقيمين في دولة الإمارات، فيما شهد العام الجاري ارتفاع أعداد المتعاملين الذين اختاروا السفر للخارج بنسبة 60% من جميع الحجوزات، بينما فضّل 40% حجز إقامات داخل الدولة.

وأضافت أن الوجهات الأكثر إقبالاً لحجوزات عطلة عيد الفطر من دولة الإمارات هي: جزر المالديف، وتايلاند، وإيطاليا، وموريشيوس، والولايات المتحدة، على الترتيب.